Как изменились требования на получение шенгена в Германии

Германия в очередной раз ужесточила визовые требования для россиян. Чтобы подать документы, недостаточно иметь счет в российском банке и предоставлять с него выписку о движении средств за последние 3 месяца. Теперь нужно предоставлять подтверждение наличия средств в финорганизации, действующей на территории ЕС. Соответствующее распоряжение есть на сайте визового центра Германии.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Такие нововведения вызвали волну критики среди туристов, так как некоторые из них предположили, что нужно открывать счет именно в европейском банке, а это связано с определенными трудностями для россиян. Во-первых, как попасть в ЕС, если нет визы. Во-вторых, большинство европейских банков открывает счет россиянам при наличии вида на жительство, разрешения на работу и пр.

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В МИД Германии пояснили, что можно предоставлять выписки со счетов финорганизаций из третьих стран. Главное условие – возможность снять деньги с карточки в Шенгенской зоне.

Ситуация, конечно, упростилась, но все же не настолько, как того многие хотели бы. Читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома» назвали новые требования германского ВЦ дополнительным квестом. По словам визовых экспертов, россияне смогут открыть счет, к примеру, в белорусском банке. Такая услуга стоит 5–8 тыс. руб. плюс деньги на дорогу. Открыть счет можно в Альфа-Банке, БНБ, МТБанке и др. Еще можно заказать дистанционную услугу по оформлению карты, но она стоит в среднем 20 тыс. руб. Судя по отзывам туристов, для открытия счета достаточно внутреннего российского паспорта.

Также есть варианты поехать за карточкой в Казахстан, но там для открытия счета понадобится пройти через бюрократические процедуры и оформить ИНН. «Карточный туризм» с прошлой зимы набирает обороты: россияне отправляются в Турцию, Армению и другие дружественные государства. То есть подача документов на германский шенген теперь похожа на бег с препятствиями, которые как в теории, так и на практике можно преодолеть.