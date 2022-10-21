Россиянка раскрыла лучший способ добраться до Сочи

Российская блогерша Мария Нефедова, побывавшая в Сочи в сентябре, сравнила расходы на дорогу до курорта на машине и на самолете и назвала лучший способ добраться до черноморского побережья. Об этом она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Россиянка рассказала, что на бензин за все автопутешествие, включая дорогу из Тулы до Сочи и обратно, а также перемещения между курортами, она потратила 16 тысяч рублей. Еще 3600 рублей ушло на оплату проезда по платным трассам. Кроме того, семья путешественников останавливалась ночевать в Ростове — двухкомнатный номер обошелся в 4500 рублей. Обратный путь домой прошел без остановок.

«Муж меняет масло каждые 10 тысяч километров, поменять его сейчас 10 тысяч вместе с фильтром. Искатали мы три тысячи километров, значит и чек нашей поездки смело можно увеличить на три тысячи рублей», — раскрыла туристка. Итого, поездка в Сочи туда и обратно на машине вышла в 27350 рублей, учитывая штраф в 250 рублей за превышение скорости.

По подсчетам блогерши, в сентябре за авиабилеты на троих человек с багажом она бы отдала не менее 40 тысяч рублей. Добраться до аэропорта и поставить машину на стоянку обошлось бы еще в пять тысяч рублей. Продолжительность дороги на самолете в одну сторону она оценила в девять часов: три часа полета, три часа трансфер до авиагавани, два часа запаса перед отправлением рейса и час на получение багажа и дорогу на такси до отеля.

«Конечно, нужно понимать, скольких усилий будет стоить вам эта дорога [на автомобиле]. Для нас это легкое приключение. На машине мы сами себе хозяева. Хочешь в горы, хочешь к морю. Возможно, отпуск без машины был не настолько ярким», — поделилась мнением россиянка.