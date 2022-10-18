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38 минут назад

Что делать, если вас укачивает в транспорте

Мария Каткова

Взять кислую конфету, потопать ногами и другие способы справиться с укачиванием транспорте. Так вы сможете не лишать себя удовольствия дальних поездок на различном транспорте. Лайфхаки о том, как справиться с укачиванием — в материале “Рамблера”.

Что делать, если вас укачивает в транспорте
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Съешьте кислую конфету

Берите с собой поездки конфеты с цитрусовым вкусом и ароматом, также идеально подойдут мятные леденцы. Важно, чтобы это были не мармеладки или жевательные конфеты, а именно леденцы. Приятный мятный или цитрусовый вкус помогает справиться с чувством тошноты, а действие, которое вы совершаете во время рассасывания леденца, отвлекают от укачивания. Рассасывание также стимулирует пищеварение, поэтому вас не будет беспокоить еда, которая поднимается обратно вверх по пищеводу.

Топайте ногами

Чтобы переключить внимание от укачивания, можно выполнить небольшое упражнение. Сядьте ровно в кресле, смотрите прямо перед собой и выпрямите спину, расслабьте плечи. После этого соедините вместе ступни и поочередно отрывайте носки, опуская их на пол. Таким образом, вы будете топать носками и отключите голову от укачивания. Важно правильно скоординировать себя, на что уходит повышенное внимание.

Приложите к голове что-то холодное

Жар только способствует укачиванию, поэтому важно охладить себя любыми подручными средствами. Если вы едете в машине, направьте на себя кондиционер и смочите лицо. Также можно приложить к голове холодную бутылку или мокрое полотенце. Это поможет расслабиться, предотвратить тошноту и вернет вас в чувство, если вам стало плохо.

Пейте больше жидкости

Исключите сладкие газировки и соки, а также кофе с молоком. Идеальной жидкостью для путешествия для вас станет несладкий чай или вода. Чай также не должен быть крепким. Все остальные напитки повышают кислотность желудка и могут спровоцировать более сильную тошноту. Кроме того, наш организм может страдать от обезвоживания, что тоже провоцирует неприятные ощущения. Чай содержит в себе антиоксиданты, которые помогут вашему организму справиться со стрессом.

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