Что нужно учитывать туристам при выборе круизной компании

Прежде чем отправиться в круиз, необходимо выбрать круизного оператора, который подойдет именно вам. Ведь не все компании, маршруты и концепции одинаковы. Советуем для начала подробно изучить различные типы круизов. Это могут быть лакшери, экспедиционные, семейные, эконом или даже круизы для пожилых людей.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Круизы — мегакурорты

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Популярные круизные компании, обладающие плавучими мегкурортами —это, прежде всего, Royal Caribbean, Norwegian и MSC Cruises.

Как правило, это большие океанские суда, рассчитанные на массового туриста, с довольно доступными стартовыми ценами. Стоимость кают — от 100 до 1000 долларов за ночь.

На долю бренда Royal Caribbean приходится почти 20% всех круизов по всему миру. А если сложить возможности всех трех крупнейших игроков — MSC Cruises, Norwegian и Carnival, получится больше 50% круизного бизнеса!

На кораблях-курортах есть множество развлекательных заведений на главной палубе, начиная от спа-салонов, баров, ресторанов, казино и аквапарков и заканчивая площадками для игры в лазертаг. Они лучше всего подходят для подростков, семей и тех, кто хочет развлечений без ограничений.

Размеры судов, эксплуатируемых этими компаниями, разные, но все они, как правило, новые и современные.

Традиционные круизы

Если вам не нравится корабль, битком набитый развлечениями, возможно, можно выбрать более традиционные круизные суда среднего и крупного размера, предлагаемые Holland America, Celebrity и Princess.

Вместо парков развлечений и лазертага у вас будет расслабляющий лаундж и зоны у бассейнов, где вы сможете насладиться пребыванием на море без лишнего шума и хлопот. Обеденная зона здесь также более классическая.

Эти круизы часто посещают представители старшего поколения и семейные пары. Традиционный круиз — пожалуй, лучший вариант для тех, кто хочет романтики и тишины.

Бюджетные круизы

И Carnival, и Celebrity предлагают недорогие круизные маршруты, не теряя при этом развлекательной ценности, которую предлагают «мегарезорты». Оба бренда гордятся тем, что гарантируют отличное соотношение цены и качества.

Помимо того, что эти круизные лайнеры недороги, атмосфера на них, как правило, более непринужденная и ориентированная на веселье. Неудивительно, что здесь порой бывает достаточно шумно.

Роскошные Круизы

Тем, кто не намерен экономить, можно подумать о том, чтобы отправиться в плавание с Regent Seven Seas Cruises или с Seabourn.

Внимательный персонал выполнит все прихоти туристов, а на борту для гостей — бесплатные напитки и еда, высококлассные люксы, развлечения или спа-салоны.

Экспедиционные круизы

Экспедиционные круизные линии — растущий сектор круизной индустрии. Эти круизы наиболее подходят для людей, ищущих больше приключений в самых недоступных уголках планеты: поездки в Антарктиду, Шпицберген, Аляску, Карибское море и Норвегию.

Наиболее известные экспедиционные круизные компании: Silversea Cruises, Poseidon Cruises, Atlas Ocean Voyages и Oceanwide Expeditions.