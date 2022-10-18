Что нужно учитывать туристам при выборе круизной компании

Прежде чем отправиться в круиз, необходимо выбрать круизного оператора, который подойдет именно вам. Ведь не все компании, маршруты и концепции одинаковы. Советуем для начала подробно изучить различные типы круизов. Это могут быть лакшери, экспедиционные, семейные, эконом или даже круизы для пожилых людей.
Популярные круизные компании, обладающие плавучими мегкурортами —это, прежде всего, Royal Caribbean, Norwegian и MSC Cruises.
Как правило, это большие океанские суда, рассчитанные на массового туриста, с довольно доступными стартовыми ценами. Стоимость кают — от 100 до 1000 долларов за ночь.
На долю бренда Royal Caribbean приходится почти 20% всех круизов по всему миру. А если сложить возможности всех трех крупнейших игроков — MSC Cruises, Norwegian и Carnival, получится больше 50% круизного бизнеса!
На кораблях-курортах есть множество развлекательных заведений на главной палубе, начиная от спа-салонов, баров, ресторанов, казино и аквапарков и заканчивая площадками для игры в лазертаг. Они лучше всего подходят для подростков, семей и тех, кто хочет развлечений без ограничений.
Размеры судов, эксплуатируемых этими компаниями, разные, но все они, как правило, новые и современные.
Если вам не нравится корабль, битком набитый развлечениями, возможно, можно выбрать более традиционные круизные суда среднего и крупного размера, предлагаемые Holland America, Celebrity и Princess.
Вместо парков развлечений и лазертага у вас будет расслабляющий лаундж и зоны у бассейнов, где вы сможете насладиться пребыванием на море без лишнего шума и хлопот. Обеденная зона здесь также более классическая.
Эти круизы часто посещают представители старшего поколения и семейные пары. Традиционный круиз — пожалуй, лучший вариант для тех, кто хочет романтики и тишины.
И Carnival, и Celebrity предлагают недорогие круизные маршруты, не теряя при этом развлекательной ценности, которую предлагают «мегарезорты». Оба бренда гордятся тем, что гарантируют отличное соотношение цены и качества.
Помимо того, что эти круизные лайнеры недороги, атмосфера на них, как правило, более непринужденная и ориентированная на веселье. Неудивительно, что здесь порой бывает достаточно шумно.
Тем, кто не намерен экономить, можно подумать о том, чтобы отправиться в плавание с Regent Seven Seas Cruises или с Seabourn.
Внимательный персонал выполнит все прихоти туристов, а на борту для гостей — бесплатные напитки и еда, высококлассные люксы, развлечения или спа-салоны.
Экспедиционные круизные линии — растущий сектор круизной индустрии. Эти круизы наиболее подходят для людей, ищущих больше приключений в самых недоступных уголках планеты: поездки в Антарктиду, Шпицберген, Аляску, Карибское море и Норвегию.
Наиболее известные экспедиционные круизные компании: Silversea Cruises, Poseidon Cruises, Atlas Ocean Voyages и Oceanwide Expeditions.
Есть и универсальный круизный оператор, предлагающий все на одном судне. Это британский бренд P&O Cruises. TURIZM.RU