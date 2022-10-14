Как подготовить автомобиль к дальнему путешествию

Путешествие на собственном автомобиле на дальние расстояния имеет много плюсов. Вы можете отправиться на нем в путь в удобное для вас время, останавливаться сколько вам угодно и не думать о расписании. Другими словами, у вас есть полная свобода, и только от вас зависит, сколько времени займет путь, сколько раз вы остановитесь и прочее. Но не стоит также забывать, что подобные путешествия накладывают большую ответственность на водителей. Поэтому перед поездкой очень важно не только самому подготовиться к ней, но и подготовить к этому свой автомобиль.

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Двигатель. Прежде чем отправиться в дальнюю дорогу, следует внимательно проверить уровень технических жидкостей в двигателе. И так нужно поступать перед каждым длинным путешествием. Вы можете сделать это самостоятельно при условии, что разбираетесь в машинах. Если же нет, отправляйтесь в сервис, где вашу машину осмотрят за вас. Особенно важно проводить это мероприятие после смены сезона. В такой период увеличивается риск появления течи и образования осадков. Если этого не сделать, ваш двигатель может постоянно перегреваться во время поездки. Также перед дальней поездкой рекомендуется устроить мойку двигателя. Обратите внимание, что не следует при этом применять химические моющие средства. Лучше выберете ручную мойку.

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Свет и система охлаждения. С особой тщательностью следует осматривать все осветительные приборы в машине, они все должны быть исправны. Если что-то работает плохо, лучше сразу заменить прибор на новый. Когда вы отправитесь в дальнюю поездку, важно не только чтобы фары хорошо освещали вам путь, но и чтобы другие машины видели, какой маневр вы хотите совершить, а для этого нужно чтобы все осветительные приборы работали хорошо.

Если поездка планируется на теплое время, лучше будет проверить всю систему кондиционирования. Одной из часто встречающихся причин, которые приводят к неисправности системы охлаждения, является утечка фреона. Эта жидкость бесцветная и не имеет никакого запаха. Поэтому автомобилисту не удастся обнаружить эту утечку случайно. Только если отправить машину в сервис, мастер проверит ее при помощи специального оборудования и сможет сказать, есть ли данная проблема в автомобиле.

Ходовая часть. Тут без помощи профессиональных мастеров вам не справиться. Сразу же отвозите машину в специализированный сервис. После проведения полного осмотра машины мастер сможет рассказать вам о состоянии тормозных колодок, дисков и рулевого управления. И исходя из этой проверки, вы сможете на месте устранить все неисправности, если они есть. Также перед отправкой в длительное путешествие обязательно проверьте сход-развал и балансировку колес.