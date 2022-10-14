Путешествия как способ самопознания

Две недели могут перевернуть мышление, изменить жизнь и если не привести к абсолютному счастью, то серьезно продвинуть на пути к нему. Как не слить две недели отпуска впустую и как извлечь максимум пользы из путешествия, знает основательница тревел-клуба «Итинеро» Анна Пшишилны — режиссер мощнейших трансформаций сознания в лучших природных декорациях Земли.
Культурный код — это то, что формирует нас как личность и наши представления о мире, помогает находить «своих» и определять границы нормы. Но вместе с тем — мешает глубже смотреть в себя и знакомиться с собой по-настоящему, а не с усвоенными с детства представлениями о себе. Путешествия и соприкосновение с другими культурами — лучший способ примерить на себя альтернативные культуры, мировоззрения, модели жизни. Например, в нашей (усредненно — российской, хотя и на территории России можно встретить огромное количество экзотических для нас «культурных кодов») традиции люди взрослеют лет в 17-18, а в каких-то других культурах — уже в 14 лет, и это очень существенное расхождение. Кого-то в 12 лет выдали замуж, и в их культурном коде просто не предусмотрено других сценариев. А кто-то в молодости лично пережил знаменитое «лето любви» в Сан-Франциско и не приемлет никаких ограничений и догм.
Соприкасаясь в путешествии с альтернативными моделями жизни, пропускаешь эту информацию через себя и думаешь — «А я так смогу? А мне это подходит? Хотел бы я сюда переехать?». У меня одна группа спрашивала, можно ли переехать в комьюнити индейцев кечуа в Перу. Оказалось, что да, можно — это открытое комьюнити, нужно просто выучить язык кечуа, доказать старейшине свою адекватность, и тебя примут — пожалуйста, живи в горах, расти альпак, участвуй в жизни комьюнити, если в этом твое счастье. Но примерить его на себя невозможно, лежа дома на диване или на пляже на лежаке.
Просто полежать кабачком на пляже неделю-другую — это тоже нормальный сценарий, если вы физически и психологически выдохлись. Просто выспаться и поесть, никуда не спешить и ни на что эмоционально не реагировать — это тоже нормальная потребность организма. Но такой отдых (его даже путешествием не назовешь) не меняет в вас и в вашей жизни ровным счетом ничего. Тогда как у настоящего путешествия, синоним которому — приключения, огромная преображающая сила, причем под каждый индивидуальный запрос на изменения можно подобрать свой инструмент.
Кто-то стремится к духовному пробуждению и росту, а кому-то необходимы будоражащие экстремальные опыты, о которых большинство людей боится даже думать, но после которых меняется качество жизни. Например, никто из туристов никогда в обычном туре не встречает рассветы, потому что надо встать в 4:30, в 5 утра уже куда-то ехать — кому на это хватит силы воли? Я в своих туры всегда включаю хотя бы один рассвет. Потому что восход солнца в Мачу-Пикчу или Гранд Каньоне — это иммерсивность человека не только в локацию, но и в самого себя, это рождает внутреннюю красоту, свечение, энергию. Включается модель самовосполнения, самонаполнения через иное восприятие мира вокруг и помогает стать счастливее и успешное — чего, в конечном итоге, хочет каждый из нас, нужно только найти свой путь.
1. Узнать себя настоящего
Мы растем и формируемся как личность в определенной культурной парадигме, в своем «социальном пузыре». И если не расширять свои познания о мире, о людях других культур, рискуешь очень многого не узнать и не понять про себя.
2. Почувствовать себя всемогущим
Чтобы совершить какой-то прорыв в жизни, достичь грандиозных целей, иногда необходим опыт «супермена». И его как раз можно получить в путешествии, поместив себя в непривычный опыт. Отправляясь в труднодоступные регионы, покоряя свою первую (пусть даже не самую высокую) вершину, совершая восхождение на Килиманджаро или ночуя в Боливии в хижинах без вайфая высоко в горах, в физически некомфортном разреженном воздухе, вы совершаете свой личный подвиг. Пройдя такой челлендж, вы чувствуете себя всемогущим, готовым идти и покорять любые вершины, просто рвать этот мир. Прочувствовав эту экстремальную яркость жизни, получаешь ни с чем несравнимый заряд энергии и трансформационный опыт.
3. Расширить нетворкинг до мировых масштабов
В современном ритме жизни у нас нет времени на развитие отношений, на качественное взаимодействие: пересеклись где-то на час, созвонились на полчаса — вот и все «социальные связи». А в путешествии вы проводите минимум семь суток бок о бок с другими людьми, договариваетесь между собой, проявляетесь, узнаете друг друга, становитесь практически семьей. В одной из групп у нас был один мужчина на шестерых девушек, и он, естественно, сразу взял на себя множество мужских «физических» задач: таскал шесть тяжеленных чемоданов, на остановках успевал протереть зеркала и окна моего минивэна, каждой девочке (а не только своей жене) открывал дверь. И за это путешествие он полностью раскрылся как невероятно галантный мужчина. И даже если вы путешествуете в одиночку, где-то вы с хозяйкой булочной познакомитесь, где-то с гидом, где-то с группой туристов из разных стран — и вот уже ваш нетврокинг достигает мировых масштабов, и эти знакомства в нужный момент могут продвинуть вас к цели.
4. Повысить собственный статус
Пережитые путешествия, приключения, опыты — это ваше жизненное портфолио, то, что «продает» вас как личность. Для нового знакомого вы уже не «Маша, работают менеджером по продажам, по выходным тусуюсь с подругами в баре», а «Маша, совершила восхождение на УайУаш, пересекала Тихий океан на яхте, дайвила на Галапагосах». Сразу плюс тысяча очков вам в глазах окружающих, совершенно другое восприятие вас как личности. Это копилка достижений, не менее важных (а порой и более впечатляющих), чем карьерные высоты.
Духовные практики и самопознание
Путешествия, способные изменить и вас самого, и вашу жизнь, — безусловно, не продукт масс-маркета, это штучная работа, требующая многих месяцев подготовки, понимания многих организационных нюансов и подводных камней и серьезных вложений. Но и «возврат на инвестиции» в этом случае несравнимо выше, чем у самого респектабельного all inclusive на самом комфортабельном пляже. Потому что каждая минута в таком путешествии — это инвестиции в себя.