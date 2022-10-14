Путешествия как способ самопознания

Две недели могут перевернуть мышление, изменить жизнь и если не привести к абсолютному счастью, то серьезно продвинуть на пути к нему. Как не слить две недели отпуска впустую и как извлечь максимум пользы из путешествия, знает основательница тревел-клуба «Итинеро» Анна Пшишилны — режиссер мощнейших трансформаций сознания в лучших природных декорациях Земли.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Культурный код — это то, что формирует нас как личность и наши представления о мире, помогает находить «своих» и определять границы нормы. Но вместе с тем — мешает глубже смотреть в себя и знакомиться с собой по-настоящему, а не с усвоенными с детства представлениями о себе. Путешествия и соприкосновение с другими культурами — лучший способ примерить на себя альтернативные культуры, мировоззрения, модели жизни. Например, в нашей (усредненно — российской, хотя и на территории России можно встретить огромное количество экзотических для нас «культурных кодов») традиции люди взрослеют лет в 17-18, а в каких-то других культурах — уже в 14 лет, и это очень существенное расхождение. Кого-то в 12 лет выдали замуж, и в их культурном коде просто не предусмотрено других сценариев. А кто-то в молодости лично пережил знаменитое «лето любви» в Сан-Франциско и не приемлет никаких ограничений и догм.

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Соприкасаясь в путешествии с альтернативными моделями жизни, пропускаешь эту информацию через себя и думаешь — «А я так смогу? А мне это подходит? Хотел бы я сюда переехать?». У меня одна группа спрашивала, можно ли переехать в комьюнити индейцев кечуа в Перу. Оказалось, что да, можно — это открытое комьюнити, нужно просто выучить язык кечуа, доказать старейшине свою адекватность, и тебя примут — пожалуйста, живи в горах, расти альпак, участвуй в жизни комьюнити, если в этом твое счастье. Но примерить его на себя невозможно, лежа дома на диване или на пляже на лежаке.

Просто полежать кабачком на пляже неделю-другую — это тоже нормальный сценарий, если вы физически и психологически выдохлись. Просто выспаться и поесть, никуда не спешить и ни на что эмоционально не реагировать — это тоже нормальная потребность организма. Но такой отдых (его даже путешествием не назовешь) не меняет в вас и в вашей жизни ровным счетом ничего. Тогда как у настоящего путешествия, синоним которому — приключения, огромная преображающая сила, причем под каждый индивидуальный запрос на изменения можно подобрать свой инструмент.

Кто-то стремится к духовному пробуждению и росту, а кому-то необходимы будоражащие экстремальные опыты, о которых большинство людей боится даже думать, но после которых меняется качество жизни. Например, никто из туристов никогда в обычном туре не встречает рассветы, потому что надо встать в 4:30, в 5 утра уже куда-то ехать — кому на это хватит силы воли? Я в своих туры всегда включаю хотя бы один рассвет. Потому что восход солнца в Мачу-Пикчу или Гранд Каньоне — это иммерсивность человека не только в локацию, но и в самого себя, это рождает внутреннюю красоту, свечение, энергию. Включается модель самовосполнения, самонаполнения через иное восприятие мира вокруг и помогает стать счастливее и успешное — чего, в конечном итоге, хочет каждый из нас, нужно только найти свой путь.

Какие задачи решают путешествия?

1. Узнать себя настоящего

Мы растем и формируемся как личность в определенной культурной парадигме, в своем «социальном пузыре». И если не расширять свои познания о мире, о людях других культур, рискуешь очень многого не узнать и не понять про себя.

2. Почувствовать себя всемогущим

Чтобы совершить какой-то прорыв в жизни, достичь грандиозных целей, иногда необходим опыт «супермена». И его как раз можно получить в путешествии, поместив себя в непривычный опыт. Отправляясь в труднодоступные регионы, покоряя свою первую (пусть даже не самую высокую) вершину, совершая восхождение на Килиманджаро или ночуя в Боливии в хижинах без вайфая высоко в горах, в физически некомфортном разреженном воздухе, вы совершаете свой личный подвиг. Пройдя такой челлендж, вы чувствуете себя всемогущим, готовым идти и покорять любые вершины, просто рвать этот мир. Прочувствовав эту экстремальную яркость жизни, получаешь ни с чем несравнимый заряд энергии и трансформационный опыт.

3. Расширить нетворкинг до мировых масштабов

В современном ритме жизни у нас нет времени на развитие отношений, на качественное взаимодействие: пересеклись где-то на час, созвонились на полчаса — вот и все «социальные связи». А в путешествии вы проводите минимум семь суток бок о бок с другими людьми, договариваетесь между собой, проявляетесь, узнаете друг друга, становитесь практически семьей. В одной из групп у нас был один мужчина на шестерых девушек, и он, естественно, сразу взял на себя множество мужских «физических» задач: таскал шесть тяжеленных чемоданов, на остановках успевал протереть зеркала и окна моего минивэна, каждой девочке (а не только своей жене) открывал дверь. И за это путешествие он полностью раскрылся как невероятно галантный мужчина. И даже если вы путешествуете в одиночку, где-то вы с хозяйкой булочной познакомитесь, где-то с гидом, где-то с группой туристов из разных стран — и вот уже ваш нетврокинг достигает мировых масштабов, и эти знакомства в нужный момент могут продвинуть вас к цели.

4. Повысить собственный статус

Пережитые путешествия, приключения, опыты — это ваше жизненное портфолио, то, что «продает» вас как личность. Для нового знакомого вы уже не «Маша, работают менеджером по продажам, по выходным тусуюсь с подругами в баре», а «Маша, совершила восхождение на УайУаш, пересекала Тихий океан на яхте, дайвила на Галапагосах». Сразу плюс тысяча очков вам в глазах окружающих, совершенно другое восприятие вас как личности. Это копилка достижений, не менее важных (а порой и более впечатляющих), чем карьерные высоты.

Куда поехать?

Духовные практики и самопознание

Ретрит и wellness «для любого уровня подготовки» — это Бали, Индия, Мальдивы, Сейшелы, а также Россия, где тоже активно развивается wellness-инфраструктура.

Знакомство с шаманизмом и другими «экзотическими» для нас религиями — Мексика, Перу, Коста-Рика, Алтайский край, Бурятия, Якутия, Непал с его потрясающей красоты природой Гималаев (трек вокруг Аннапурны сам по себе может вызвать религиозный экстаз, просветление и дзен, но при этом подходит и новичкам, поскольку на протяжении всего маршрута есть отличные лоджи, где с комфортом останавливаются путешественники).

Паломничество по священным маршрутам — Камино де Сантьяго, Священная Земля (Израиль), Афон в Греции, Бутан с его бесконечными улыбками и благодатью: религиозная атмосфера в Бутане очень ненавязчивая, бутанцы гостеприимны и свободно говорят на английском с пятилетнего возраста, уровень отелей отличный, но особого внимания заслуживают храмы, построенные на скальных утесах, и завораживающий буддисткий ритуал пуджа. «Духовные туризм» имеет очень широкий диапазон: от мягких размеренных йога-туров и wellness до практик шаманизма и паломнических туров.

Перезагрузка через активный отдых Хайкинг — пешее путешествие по равнинам или по горам, своего рода «динамическая медитация», когда ноги шагают километр за километром, а сознание переворачивается от невероятной красоты вокруг. Хайкинг дает возможность дотянуться до таких уголков природы, куда не проедет никакой транспорт, сделать свои лучшие в жизни фотоснимки, встретить самые незабываемые рассветы. А еще — встретить животных в их естественной среде обитания, познакомиться с местными жителями и приобщиться к их быту, убедиться в безграничности собственных физических возможностей. По уровню сложности и «дикости» маршруты для хайкинга бывают самыми разнообразными — от тех, что можно прошагать на шпильках или проехать в инвалидном кресле, до требующих действительно недюжинной выносливости. Лучший хайкинг — в Непале, в Альпах, в Патагонии. Хотя для начала свои силы можно попробовать и в США, и в Европе.

Дайвинг — одновременно и физическая практика, и визуальные впечатления, которые невозможно получить в иной среде. В зависимости от уровня подготовки «в гости к рыбкам» можно отправиться и в Египет, и на Мальдивы, и в ЮАР, но настоящий рай для дайверов — это Филиппины. Для гастрономического туризма, например, Филиппины совершенно непригодны, но только здесь, на острове Малапаскуа, ты — если по дороге не утонешь — увидишь несколько лисьих акул за один дайв, а это очень редкая и очень красивая акула. Или еще один must see для дайверов — ход сардин вокруг ЮАР, это одно из топовых событий для подводных фотографов и дайверов, когда весь подводный мир собирается на охоту на этих мигрирующих сардин. Подобные «культовые» локации и события, к слову, есть и серферов, и у кайтсерферов.

Обогащение через новые впечатления Событийный туризм — путешествия, как целиком привязанные к какому-то ивенту, так и включающие некое событие в качестве «вишенки на торте». Например, можно поехать на фестиваль Burning Man в пустыню Black Rock в штате Невада, США, и на неделю погрузиться в атмосферу творчества, созидания и самовыражения без границ и почти без правил. Открытия и откровения — о самом себе, о людях, о социуме — гарантированы каждому, развлечений будет так много, что невозможно увидеть и 10% эвентов и комбинаций несовместимого. А можно включить в программу путешествия посещение концерта любимой группы или поход в оперу.

Гастротуризм — возможность не просто вкусно поесть, а познать культуру другой страны, другого народа через пищу. Есть страны, где национальная кухня невероятно вкусная — Перу, Тайланд, Вьетнам, Мексика. Есть «мировые столицы высокой кухни» с множеством мишленовских ресторанов — Франция, например. А есть страны, от которых не стоит ждать вкусных блюд, они берут другими достоинствами: это Филиппины, Бразилия, Китай, Мьянма. Кстати, гастротуризм — это не только собственно употребление пищи, но и кулинарные мастер-классы — представьте, каким увлекательным может быть приготовление перуанского севиче, марокканского тажина и настоящего Том Яма и Фо Бо на родине любого из этих блюд, среди местного колорита! А еще можно посетить кофейную ферму в Колумбии или устричную ферму в США, поохотиться на крабов или морских ежей. А любителей тусовок и ночной жизни заинтересуют бар-туры (pub crawl или bar hopping) по лучшим заведениям города с нестандартными коктейлями (я, например, открыла для себя «писко сауэр» со вкусом черной кукурузы вместо классической лимонной версии).

Как получить максимум пользы и развития от путешествия? Не создавать завышенных ожиданий и не ставить себе задачу на путешествие, например, «я буду совершать восхождение в Непале, чтобы разобраться, почему я не могу пробить стеклянный потолок в карьере». Просто делайте и наслаждайтесь процессом, изменения внутри вас так или иначе запустятся и, возможно, стеклянный потолок лопнет сам собой — или перестанет вас волновать.

Не рубить с плеча. Даже если во время какого-то экстремального (физического ли, психологического или культурного) опыта вам показалось, что вы все-все про себя поняли и сейчас круто перевернете свою жизнь, ничего не предпринимайте. Реальная оценка пережитого, рефлексия произойдет в течение трех недель после путешествия. У фестиваля Burning Man даже есть негласное правило — не принимать никаких жизненно важных решений в течение трех недель после того, как ты вышел с фестиваля.

Прислушиваться к себе и своим реакциям. Даже если все говорят, что прыгать с парашютом — это круто, а вам как-то не очень, значит, вам не надо. И это тоже ок. Любой личностный рост, любые изменения в жизни должны происходить поэтапно, небольшими шагами, в комфортном режиме.