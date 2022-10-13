Лайфхаки, чтобы задобрить проводника в поезде

Ваше путешествие в этом случае будет более комфортным.

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Каждый из нас хотя бы раз путешествовал на поезде дальнего следования, а это приключение всегда оставляет яркие впечатления, ведь никогда не знаешь, кто окажется твоим соседом по купе. Но мало кто задумывается о том, что самый важный человек, с которым стоит завести хорошие отношения хотя бы на время поездки, — проводник. От него на 50% зависит ваш комфорт в пути: если нужно, он и шумных соседей успокоит, и подскажет, что из ресторанного меню лучше не брать. Мы собрали эффективные лайфхаки, как произвести приятное впечатление на проводника, если вам предстоит провести пару суток в одном вагоне.

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Не скупитесь и купите что-нибудь

Не так важно, что вы купите, во всяком случае, возьмите чай. Если есть желание и возможность, приобретите сувенир. От того, сколько проводник заработает за поездку, зависит его прибавка к зарплате. Иногда проводнику идет процент от продаж сувенирной продукции. Не сомневайтесь, что проводник обязательно вас отметит, если вы что-то приобретете, и именно к вам будет такое отношение, которого не смогут добиться ваши соседи, отказавшиеся от всех услуг.

Не оставляйте мусор!

Конечно, кто-то может сказать, что проводник работает для того, чтобы следить за порядком, но все же мы рекомендуем держать себя в руках и тем более держать при себе фантики, бумагу и пакеты, если рядом нет мусорного отсека. Забрасывать все это под сидения, складывать около туалетов или, что еще хуже — выбрасывать мусор в окно, мы крайне не рекомендуем. Если контейнер заполнен, аккуратно складывайте мусор в пакет в купе, предупредите проводника, что у вас есть мусор, но выкинуть некуда. Сотрудник решит эту проблему, а вы произведете впечатление приятного и ответственного пассажира. Это особенно важно, если вам предстоит долгий путь.

Улыбайтесь и будьте вежливы