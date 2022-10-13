Россияне рассказали, что берут на отдых для комфортного проживания

По словам российских путешественников, чтобы чувствовать себя комфортно в отелях, они возят с собой принадлежности и средства для уборки в номерах.

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Своими советами туристы поделились в блоге на платформе «Дзен». Некоторые признались, что в путешествие берут с собой тряпки и губки для уборки, антибактериальные салфетки и санитайзеры или немного спирта для протирки поверхностей.

Комментаторы рассказали, что протирают поверхности в номере антибактериальными средствами, моют унитазы, душевые лейку и поддон, смесители.

Есть и такие, кто берет с собой бельевую веревку и прищепки, чтобы можно было высушить вещи.