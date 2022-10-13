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1 час назад

Необычные лайфхаки для комфортного проживания в отеле

Lenta.ru

Российские путешественники поделились с порталом «Тонкости туризма» советами по комфортному проживанию в отеле. Необычные лайфхаки опубликованы на платформе «Яндекс.Дзен».

Необычные лайфхаки для комфортного проживания в отеле
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Несколько туристов признались, что всегда после заселения в гостиницу моют с применением моющих средств смеситель в раковине и душевую лейку, чтобы «очистить сантехнику от многолетнего слоя накипи».

Также некоторые россияне возят с собой на отдых тряпки и губки, чтобы помыть грязные, на их взгляд, поверхности.

«Не просто тряпочкой протираю, а что можно, то со спиртом. Спирт везу с собой в маленьком пузырьке. Унитаз и поддон в душе также лучше помыть, хотя бы мылом», — посоветовал один из читателей портала.

Другие путешественники добавили, что предпочитают при заселении в номер протирать мебель бактерицидными салфетками или антисептиком, привезенным из дома. Кроме того, иногда соотечественники берут с собой в поездки веревки и прищепки.

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