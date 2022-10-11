Как вести себя в купе, чтобы не поругаться с соседями

Соблюдайте “правило нижней полки”, не выпивайте и уважайте просьбы других людей. Многим поездка на поезде дается тяжело, так как это — не самый комфортный способ передвижения. Близость с незнакомыми людьми и нарушение личного пространства для многих может быть очень большой проблемой. О том, как не навредить себе и попутчикам в поезде — в материале “Рамблера”.

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“Правило нижней полки”

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Ссоры между пассажирами были настолько частыми, что в правилах пришлось закрепить законность того, что пассажира с верхней полки можно не пускать на нижнюю, если тот, кто едет внизу, этого не хочет. Однако между путешественниками существует негласное правило, согласно которому пассажира можно пустить посидеть для приема пищи.

При этом человек с верхней полки тоже должен относиться к другому с уважением. Если он собирается присесть, должен немного закатать матрас и постельное белье, а также не забираться на кровать с ногами. Не стоит также злоупотреблять добротой того, кто пустил на нижнюю полку, поэтому нужно стараться использовать ее по необходимости.

Не злоупотребляйте алкоголем

Во время дальней поездки на поезде есть люди, которые решают скрасить свое время распитием спиртных напитков. Однако от этого лучше воздержаться. Во-первых, часто после употребления спиртного хочется продолжения, поэтому такие люди продолжают шуметь и мешать остальным попутчикам. Во-вторых, даже если человека удалось успокоить после употребления алкоголя, запах перегара во время сна может разноситься по всему поезду.

Однако если вы очень сильно хотите выпить, лучше делать это в меру и в вагоне-ресторане, чтобы ваше застолье не мешало другим путешественникам.

Не оставляйте за собой мусор

Любой мусор нужно убирать за собой. Даже если вы организовали себе специальный пакет, куда складываете упаковки и остатки пищи. Не стоит надеяться на проводника, который уберет это в конце поездки, вы сами можете выкинуть его в специализированные корзины, которые находятся около санузла.

Носите чистую одежду