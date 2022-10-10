Как не остаться без денег за границей

Глава ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко дал совет российским путешественникам, как за границей не остаться без денег.
Осауленко напомнил, что из-за санкций в некоторых странах отказались принимать карты «Мир», выпущенные российскими банками. В связи с этим эксперт рекомендует туристам брать с собой наличные, чтобы потом на месте обменять их на местную валюту.
Также глава «Турпомощи» предлагает россиянам покупать пакетные предложения, где «все включено». Осауленко отмечает, что в этом случае турист платит за все необходимое еще в России. Такие пакеты предлагают многие страны, в том числе Турция и Египет.