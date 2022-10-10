Как не остаться без денег за границей

Глава ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко дал совет российским путешественникам, как за границей не остаться без денег.

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Осауленко напомнил, что из-за санкций в некоторых странах отказались принимать карты «Мир», выпущенные российскими банками. В связи с этим эксперт рекомендует туристам брать с собой наличные, чтобы потом на месте обменять их на местную валюту.