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3 часа назад

Как не остаться без денег за границей

runews24.ru

Глава ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко дал совет российским путешественникам, как за границей не остаться без денег.

Как не остаться без денег за границей
Фото: runews24.rurunews24.ru

Осауленко напомнил, что из-за санкций в некоторых странах отказались принимать карты «Мир», выпущенные российскими банками. В связи с этим эксперт рекомендует туристам брать с собой наличные, чтобы потом на месте обменять их на местную валюту.

Также глава «Турпомощи» предлагает россиянам покупать пакетные предложения, где «все включено». Осауленко отмечает, что в этом случае турист платит за все необходимое еще в России. Такие пакеты предлагают многие страны, в том числе Турция и Египет.

Лайфхаки,Александр Осауленко,
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