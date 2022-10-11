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3 часа назад

Россиянам раскрыли действенный способ экономии на зимнем горнолыжном отдыхе

Lenta.ruиещё 3

Россиянам предложил присмотреться к неочевидному зарубежному направлению для зимнего отпуска — Киргизии. Действенный способ экономии на отдыхе раскрыли эксперты информационного портала «Моменты».

Раскрыт способ сэкономить на зимнем горнолыжном отдыхе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, в пресс-службе Генерального консульства Кыргызской Республики в Екатеринбурге рассказали, что в стране действует 13 горнолыжных курортов, несколько из них известны на всю Среднюю Азию — «Каракол», «Тоо Ашуу» и «Орловка». «На всех курортах разная ценовая политика, так что тур можно найти на любой кошелек», — отметили в диппредставительстве.

Отмечается, что из-за разницы курса отдых на курортах Тянь-Шаня является бюджетной альтернативой «Красной Поляне» в Сочи. Так, размещение в отеле курорта «Кашка Суу» в Бишкеке стоит около двух тысяч сом (примерно 1,5 тысячи рублей) на двоих в сутки, цена дневного абонемента на подъемник стартует от 1,2 тысячи сом (900 рублей).

Провести отпуск на известном курорте «Каракол», находящемся на берегу озера Иссык-Куль, обойдется дороже — в высокий туристический сезон цена за проживание в гостиницу на двоих начинается от 3,3 тысячи сом (2,4 тысячи рублей), ski-pass в будние дни — тысяча сом (750 рублей), по выходным — 1,3 тысячи сом (970 рублей).

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