Раскрыт способ сэкономить на зимнем горнолыжном отдыхе

Россиянам предложил присмотреться к неочевидному зарубежному направлению для зимнего отпуска — Киргизии. Действенный способ экономии на отдыхе раскрыли эксперты информационного портала «Моменты».

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Так, в пресс-службе Генерального консульства Кыргызской Республики в Екатеринбурге рассказали, что в стране действует 13 горнолыжных курортов, несколько из них известны на всю Среднюю Азию — «Каракол», «Тоо Ашуу» и «Орловка». «На всех курортах разная ценовая политика, так что тур можно найти на любой кошелек», — отметили в диппредставительстве.

Отмечается, что из-за разницы курса отдых на курортах Тянь-Шаня является бюджетной альтернативой «Красной Поляне» в Сочи. Так, размещение в отеле курорта «Кашка Суу» в Бишкеке стоит около двух тысяч сом (примерно 1,5 тысячи рублей) на двоих в сутки, цена дневного абонемента на подъемник стартует от 1,2 тысячи сом (900 рублей).