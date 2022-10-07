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3 часа назад

Тревел-блогер дал совет путешествующим в Арктику на автомобиле

Lenta.ruиещё 1

При поездке в Арктику на машине следует хорошо готовить автомобиль к путешествию и не забывать про запаску. Об этом порталу «ФедералПресс» рассказал тревел-блогер Алексей Жирухин.

Тревел-блогер дал совет путешествующим в Арктику на автомобиле
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам блогера, в теории отправиться в арктическое путешествие можно на любом автомобиле, главное — учитывать, что в машине может обнаружиться неисправность, а автосервиса поблизости не будет. Поэтому в дорогу нужно брать запасные детали и расходники.

«Что касается дорог Арктики, если брать Мурманскую область, то можно поехать хоть на "Оке". Самое главное то, что машина должна быть подготовлена: заменены все жидкости, проверена техническая часть», — объяснил Жирухин.

Также он посоветовал брать с собой запас продовольствия и теплые вещи, а кроме того — спутниковый телефон, печку и запас дров. При этом сам путешественник с серьезными поломками не сталкивался, однако предупредил о необходимости периодически откапывать дорогу от снежных переметов.

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