Тревел-блогер дал совет путешествующим в Арктику на автомобиле

При поездке в Арктику на машине следует хорошо готовить автомобиль к путешествию и не забывать про запаску. Об этом порталу «ФедералПресс» рассказал тревел-блогер Алексей Жирухин.

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По словам блогера, в теории отправиться в арктическое путешествие можно на любом автомобиле, главное — учитывать, что в машине может обнаружиться неисправность, а автосервиса поблизости не будет. Поэтому в дорогу нужно брать запасные детали и расходники.

«Что касается дорог Арктики, если брать Мурманскую область, то можно поехать хоть на "Оке". Самое главное то, что машина должна быть подготовлена: заменены все жидкости, проверена техническая часть», — объяснил Жирухин.