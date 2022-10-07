Россиян предупредили о хитростях шведского стола

«У шведского стола есть свои правила. Одно из них – размещать самые дешевые и сытные блюда на первой линии выдачи. Как правило, это высококалорийная пища, которой человек быстро набивает желудок и насыщается», – пояснила специалист.

Зухра Павлова посоветовала в следующий раз оказавшись у шведского стола обратить внимание на другие блюда, а не хватать сразу то, что ближе всего. Ранее сообщалось, какие блюда на шведском столе не стоит брать: советы туристам. Ведь зачастую блюда со шведского стола – настоящий рассадник бактерий и микроорганизмов.