Четыре правила, которым стоит следовать в любом отеле мира

Сотрудники отелей делятся своим опытом и рассказывают, что можно делать в гостиничном номере, а чего нужно избегать — все от гостиничных завтраков до гигиены.

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Первый совет — никогда не пользуйтесь гостиничной посудой, потому что вы не знаете, насколько хорошо она были вымыта. Скорее всего, в номере нет посудомоечной машины, поэтому даже чистые на вид стеклянные стаканы могут оказаться «нестерильными». Вполне вероятно, что предыдущие гости просто ополоснули их перед выездом. А уже чего они туда наливали, одному богу известно.

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Бывшая горничная отеля подтвердила, что стаканы не моются должным образом. Более того, есть практика, когда стаканы моют той же губкой, которая используется для мытья ванной комнаты.

Еще одна вещь, которую невозможно качественно очистить — пульт от телевизора. Обычно при уборке номера его просто кладут на место. Имейте при себе прозрачный пластиковый пакет, чтобы положить в него пульт перед использованием телевизора, и проблема решится.

Если завтрак не включен в стоимость проживания, можно использовать горячую воду из кофемашины или кофеварки для приготовления каши быстрого приготовления. Хотя, если честно, эти приборы моются внутри еще реже, чем стаканы.

Следующий совет — избегайте сидения на мягких стульях в гостиничном номере — на них скрывается гораздо больше бактерий и грязи, чем заметно с первого взгляда. Даже если они выглядят чистыми, в них могут находиться постельные клещи, вирусы и плесень.

В отличие от постельного белья и полотенец, которые стираются при высокой температуре, мягкую мебель трудно регулярно и правильно чистить. У горничных не хватает времени на уборку всей комнаты при смене гостей, поэтому удобное модное кресло часто упускается из виду.