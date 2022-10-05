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1 час назад

Россиянам объяснили, как вернуть сумму за отменную поездку в условиях мобилизации

РИА "ФедералПресс"

Глава Ростуризма Зарина Догузова опубликовала пост в Telegram-канале, в котором дала ответы на часто задаваемые вопросы от туристов в условиях частичной мобилизации. Ответы были подготовлены совместно с порталом «Объясняем.рф».

Как вернуть сумму за отменную поездку в условиях мобилизации
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Если без наличия повестки было отказано в туристической поездке за границу, то важно получить документ, где указаны основания в ограничении права выезда. При его наличии туркомпания будет иметь юридические основания для отмены тура», – отмечено в сообщении.

Можно ли вернуть сумму за поездку при получении повестки о мобилизации? При обращении к туроператору нужно будет предъявить копию повестки, затем принять решение о переоформлении поездки на другого участника поездки, аннулировать тур на человека, получившего повестку, или же полностью аннулировать путешествие на всю компанию.

Также важно отметить, что, согласно законодательству РФ, возврат за поездку может быть произведен с фактически понесенными туроператором расходами, например, оплаты контрагентам. И при замене человека в туре могут взимать доплату.

В Ростуризме в текущих обстоятельствах порекомендовали туроператорам не брать плату за замену человека в поездке, а также возвращать сумму за туры или бронирование отелей в приоритетном порядке без удержания фактически понесенных расходов. Если же туриста не устроили условия расторжения договора, то он имеет право обратиться в суд.

Лайфхаки,Зарина Догузова,Ростуризм,
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