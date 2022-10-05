Как вернуть сумму за отменную поездку в условиях мобилизации

Глава Ростуризма Зарина Догузова опубликовала пост в Telegram-канале, в котором дала ответы на часто задаваемые вопросы от туристов в условиях частичной мобилизации. Ответы были подготовлены совместно с порталом «Объясняем.рф».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Если без наличия повестки было отказано в туристической поездке за границу, то важно получить документ, где указаны основания в ограничении права выезда. При его наличии туркомпания будет иметь юридические основания для отмены тура», – отмечено в сообщении.

Можно ли вернуть сумму за поездку при получении повестки о мобилизации? При обращении к туроператору нужно будет предъявить копию повестки, затем принять решение о переоформлении поездки на другого участника поездки, аннулировать тур на человека, получившего повестку, или же полностью аннулировать путешествие на всю компанию.

Также важно отметить, что, согласно законодательству РФ, возврат за поездку может быть произведен с фактически понесенными туроператором расходами, например, оплаты контрагентам. И при замене человека в туре могут взимать доплату.