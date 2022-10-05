Как остановить кровь из носа в самолете

Нос - это участок тела, который хорошо обеспечен поверхностными капиллярами. Первое, что можно сделать, - это использовать холод, если это не массивное кровотечение. Второе - использовать спирт. Спиртовые салфетки хорошо останавливают кровоснабжение. Конечно, есть риск того, что можно сжечь слизистую носа, но на самом деле это эффективно работает в стрессовых условиях.



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"