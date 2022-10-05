Как остановить кровь из носа в самолете

Из-за резкого перепада давления во время полета на самолете у человека может внезапно пойти кровь из носа. Как ее остановить и оказать себе первую помощь? Спросили врача общей практики Дениса Прокофьева.
Еще один эффективный метод для остановки кровотечения, по словам врача, - сжать носовые крылья, тем самым пережав капилляры. Стюардессы рекомендуют при этом наклонить голову вниз. Если ни один из способов не помогает, обратитесь за аминокапроновой губкой к бортпроводникам. Она должна быть в аптечках.