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13 минут назад

Как остановить кровь из носа в самолете

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Из-за резкого перепада давления во время полета на самолете у человека может внезапно пойти кровь из носа. Как ее остановить и оказать себе первую помощь? Спросили врача общей практики Дениса Прокофьева.

Как остановить кровь из носа в самолете
Фото: unsplash.comunsplash.com
Нос - это участок тела, который хорошо обеспечен поверхностными капиллярами. Первое, что можно сделать, - это использовать холод, если это не массивное кровотечение. Второе - использовать спирт. Спиртовые салфетки хорошо останавливают кровоснабжение. Конечно, есть риск того, что можно сжечь слизистую носа, но на самом деле это эффективно работает в стрессовых условиях.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Еще один эффективный метод для остановки кровотечения, по словам врача, - сжать носовые крылья, тем самым пережав капилляры. Стюардессы рекомендуют при этом наклонить голову вниз. Если ни один из способов не помогает, обратитесь за аминокапроновой губкой к бортпроводникам. Она должна быть в аптечках.

Если кровотечение массивное, остановить его можно только тампонадой, но в условиях самолета сделать этого невозможно.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
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