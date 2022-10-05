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1 час назад

TourDom: Испания стала самой популярной страной Европы у россиян для оформления шенгена

Газета.Ruиещё 1

Эксперты в сфере туризма сообщили о снижении спроса на получение виз в Европу среди россиян. Информацией о ситуации с выдачей въездных документов поделился портал TourDom.

Через какую страну россияне чаще всего оформляют шенген
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам визового эксперта Дмитрия Волкова, в течение недели с 26 сентября по 2 октября наблюдалось увеличение спроса на визы, однако уже на следующей неделе количество запросов начало спадать и почти достигло уровня августа.

По мнению специалистов, лидером по числу обращений стала Испания. Причиной этого является скорость рассмотрения заявок и возможность оперативно записаться на подачу документов. При этом некоторые туристы за оформление шенгена уже платят удвоенный визовый сбор.

На втором месте по востребованности оказалась Италия, а на третьем Франция, которая достаточно лояльна к российским туристам и хорошо выдает визы. При этом отмечается, что в случае с Францией записаться на подачу документов несколько сложнее, чем с Испанией и Италией.

Как отмечает TourDom, для повышения шансов на одобрение шенгена некоторые специалисты советуют клиентам прикладывать документы, подтверждающие их связь с родиной, в числе которых свидетельства о владении движимым и недвижимым имуществом.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщали, что в последнее время стали происходить случаи, когда европейские авиакомпании, в числе которых Finnair, Ryanair и Lufthansa, не пускают на борт российских граждан.

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