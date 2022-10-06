Россиянам раскрыли усложняющие получение шенгенской визы правила

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Отмечается, что для подачи заявления на получение визы россиянам требовался страховой полис. Прежде у граждан РФ не возникало проблем с получением страховки, ее можно было оформить онлайн у любой российской страховой компании или же в визовом центре. Однако там эта услуга предлагалась в качестве дополнительной.

Однако в настоящее время из-за санкционных мер Евросоюза ряд государств-участниц объединения при выдаче виз начали требовать от россиян только те страховки, которые были оформлены у европейских страховых компаний. Страны хотят быть уверенными, что в случае необходимости фирма сможет выплатить за клиента страховую сумму на территории Шенгенской зоны.

В одной из крупнейших российских страховых компаний АТОР пояснили, что подобное требование стран ЕС на практике неосуществимо. «По действующему законодательству страховые компании ЕС не имеют право страховать граждан, не являющихся резидентами Евросоюза», — подчеркнули представители фирмы.

Более того, по словам собеседников издания, в российском страховом сообществе знают о возникшей проблеме, соответствующие обращения уже направлены в посольства и консульства некоторых европейских стран. «Надеемся на положительное решение», — добавили в компании.