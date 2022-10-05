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1 час назад

Когда выгоднее всего брать отпуск в 2023 году

WomanHit.ru

Выбираем самое комфортное для семейного бюджета время.

Когда выгоднее всего брать отпуск в 2023 году
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

В среднем, количество отпускных дней в нашей стране держится на отметке 28, однако бывают и другие варианты в зависимости от профессиональной области. При этом многие работники совершают обидную ошибку, подбирая не слишком подходящие месяцы для отдыха. Как же понять, какой месяц будет идеальным для отдыха?

Важно понимать, что чем больше рабочих дней выпадает на месяц, тем выгоднее брать отпуск, так как стоимость каждого вашего рабочего дня зависит от количества дней в конкретном месяце. Если, конечно, вы оформлены официально. При этом сумма отпускных всегда остается неизменной.

Одними из самых выгодных для отпуска месяцев в 2023 году станут август, март и октябрь — на эти месяцы приходится больше всего рабочих дней, в это время выгоднее всего взять перерыв.

А вот когда лучше поработать в 2023 году, так это в январе и феврале, ведь в эти месяцы страна отдыхает дольше всего, а значит, каждый рабочий день будет дороже, чем в том же октябре.

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