Бывшая стюардесса назвала наиболее грязные места в самолете

Бывшая стюардесса Джейн Хоукс (Jane Hawkes) назвала путешественникам наиболее грязные места на борту воздушного судна, которые редко чистят между рейсам. Об этом пишет Express.

«Независимо от класса салона, некоторые участки самолета грязнее других, и это не туалеты, как можно было бы ожидать», — заявила бортпроводница и отметила, что уборка этих мест проводится только по ночам или во время планового технического обслуживания, но не в короткие промежутки между рейсами.

По ее заверениям, рассадниками микробов являются откидные столики для еды. Девушка посоветовала всегда протирать их влажными салфетками перед приемом пищи, поскольку некоторые туристы используют столик для смены детских подгузников.

Кроме того, пассажирам лучше никогда не пользоваться карманами, расположенными на спинке впереди стоящего кресла. «Остерегайтесь карманов на спинках сидений, которые могут быть завалены использованными салфетками, недоеденной едой и гигиеническими пакетами, — порекомендовала Хоукс. — Пассажиры часто запихивают мусор в карман спинки сиденья, и он может быть не убран до следующего рейса».

Другими местами, наиболее подходящими для размножения бактерий, стюардесса назвала ремни безопасности, подлокотники, а также выдаваемые членами экипажа без полиэтиленовых пакетов многоразовые одеяла, подушки и наушники.