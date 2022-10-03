Спасатель дал советы, как вести себя во время шторма

Спасатель Максим Штыб дал советы, как следует вести себя во время сильного шторма.

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Как отметил специалист, в подобных погодных условиях лучше не гулять на улице без острой необходимости.

— При сильном ветре есть две угрозы: летящие какие-то обломки и падение деревьев, щитов. Если даже и нужно срочно выйти на улицу, то лучше идти очень близко к капитальному строению. Дом, например, вряд ли обрушится от порывов ветра, — пояснил он в комментарии «Невским новостям».

По словам специалиста, лучше не ездить на автомобиле во время штормового ветра, потому что на него могут рухнуть дерево и провода. Если человек видит, как на кого-то упало дерево или какая-либо конструкция, то не стоит бежать оказывать помощь самостоятельно, нужно вызывать МЧС и скорую.