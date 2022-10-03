Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 55.30EUR 52.74
Войти в почту
3 часа назад

Спасатель дал советы, как вести себя во время шторма

Вечерняя Москва

Спасатель Максим Штыб дал советы, как следует вести себя во время сильного шторма.

Спасатель дал советы, как вести себя во время шторма
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Как отметил специалист, в подобных погодных условиях лучше не гулять на улице без острой необходимости.

— При сильном ветре есть две угрозы: летящие какие-то обломки и падение деревьев, щитов. Если даже и нужно срочно выйти на улицу, то лучше идти очень близко к капитальному строению. Дом, например, вряд ли обрушится от порывов ветра, — пояснил он в комментарии «Невским новостям».

По словам специалиста, лучше не ездить на автомобиле во время штормового ветра, потому что на него могут рухнуть дерево и провода. Если человек видит, как на кого-то упало дерево или какая-либо конструкция, то не стоит бежать оказывать помощь самостоятельно, нужно вызывать МЧС и скорую.

До этого синоптик Александр Шувалов сообщил, что наводнение и штормовой ветер ожидают жителей Петербурга на этой неделе. Погодные условия изменятся к худшему 6 октября, передает «Царьград».

Лайфхаки,Александр Шувалов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители