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2 часа назад

Что взять с собой в путешествие на машине

Мира Маркина

Если вы планируете отправиться в путешествие на машине, нужно хорошо подготовиться, чтобы не оказаться в критической ситуации. Рассказываем, что нужно обязательно взять с собой, кроме аптечки и инструментов.

Что взять с собой в путешествие на машине
Фото: pxhere.compxhere.com

Канистра для бензина

Если вы запланировали поездку на большое расстояние, нужно быть готовым к тому, что не везде доступны заправки. Поэтому при себе лучше всегда иметь канистру с бензином.

Мини-холодильник

Холодильник - неотъемлемый атрибут автопутешественника. Он подключается к прикуривателю в багажнике. Запаситесь едой, особенно той, что не портится, и обязательно водой: закиньте в багажник побольше пятилитровых бутылок. Это поможет вам выжить в чрезвычайной ситуации.

Газовая плитка

Здесь вам поможет магазин с походным оборудованием. Газовая плитка пригодится, если по пути не будет мест для перекуса, вы застряли в пробке на границе или хотите приготовить что-то самостоятельно. Там же можно приобрести контейнеры и другую посуду для готовки.

Зарядные устройства

Возьмите с собой несколько пауэрбанков на случай, если не получится зарядить телефон через прикуриватель.

Подушка и плед

Если вы планируете ночевать в машине, без подушки и пледа никуда. Для тех, кто проводит много времени за рулем, идеальный вариант - ортопедическая подушка. А плед можно использовать не только для сна: на нем можно посидеть на улице или укутаться в холодный вечер.

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