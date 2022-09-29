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4 часа назад

Зачем пилотам топоры

Мира Маркина

Работа пилотов овеяна множеством мифов и загадок. Например, многих интересует вопрос – зачем пилотам топор? Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Зачем пилотам топоры
Фото: unsplashunsplash

Существует правило, которое гласит – если на борту самолета помещается больше 19 пассажиров, то там должен быть топор. Данный атрибут хранится в кабине пилотов и выступает как основной элемент в случае спасательной операции.

С помощью топора пилоты могут разбить лобовое стекло, выломать часть фюзеляжа, а также оторвать пластиковую обивку самолета, если это поможет спасти пассажиров и экипаж. Кроме того, при помощи топора можно вскрыть кресла экипажа и пассажиров, если рядом с ними появляется возгорание и задымление. И наконец, топор будет как нельзя кстати, если понадобится расчистить заваленные проходы к аварийным люкам.

Прежде всего топор нужен для того, чтобы пилоты могли справиться с внештатной ситуацией. К примеру, если двери самолета окажутся заблокированы.

На фюзеляже расположены специальные метки, по которым его можно без труда разрубить топором. Рядом с метками находится надпись "Вскрывать здесь". В этих зонах можно вскрыть обшивку самолета.

Что любопытно, топор размещается за креслом одного из пилотов, а не в ящике или на стене.

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