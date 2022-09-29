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5 часов назад

Почему стюардессы носят платок на шее

Мира Маркина

Шейный платок уже давно стал неотъемлемой частью образа стюардессы. Но мало кто знает о том, что этот аксессуар нужен не только для красоты, но и в практических целях. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

Почему стюардессы носят платок на шее
Фото: unsplashunsplash

Стюардессы начали носить платки еще в 1960-х. Спустя десятилетия нам уже сложно представить бортпроводниц без этого аксессуара – он стал их отличительной чертой.

Какую пользу может оказать шейный платок? На самом деле, ответ лежит на поверхности. Платок предназначен для того, чтобы помочь в случае задымления салона. Стюардессы могут натянуть аксессуар на нос и рот, чтобы защитить себя от дыма, а далее помочь пассажирам. Вдобавок к этому, шейный платок может выступить в качестве повязки.

Кроме того, платок стюардессы – это часть корпоративного имиджа. На платках той или иной авиакомпании используются определенные цвета или узоры, которые увеличивают процент узнаваемости данного предприятия. В дальнейшем все это провоцирует у пассажиров четкие ассоциации.

И наконец, помимо прочего, платок выполняет бьюти-функцию. Дело в том, что стюардессам, как правило, необходимо носить яркий макияж. И подчас цвет лица сильно контрастирует с цветом шеи. Шейный платок отлично подходит для того, чтобы сгладить этот переход.

Бортпроводницы тщательно ухаживают за платками для того, чтобы к концу рейса они по-прежнему выглядели опрятно. Один из популярных лайфхаков – распылить лак для волос на углы шарфа, а затем разгладить его утюгом.

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