Почему пассажиров не сразу выпускают из самолета: видео

Многие, наверное, задавались вопросом, почему после приземления и остановки самолета, пассажиров долго не выпускают из воздушного судна. На это есть несколько причин.

В первую очередь, по прибытию на стоянку самолет должен выключить двигатели, на их полную остановку может потребоваться некоторое время. После чего к самолету подъезжают техники и служба безопасности, для проверки самолета.

Подробнее об остальных причинах долгого выпуска пассажиров из салона, смотрите в видео.