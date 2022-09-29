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43 минуты назад

Почему пассажиров не сразу выпускают из самолета: видео

Стелла Шмель

Многие, наверное, задавались вопросом, почему после приземления и остановки самолета, пассажиров долго не выпускают из воздушного судна. На это есть несколько причин.

В первую очередь, по прибытию на стоянку самолет должен выключить двигатели, на их полную остановку может потребоваться некоторое время. После чего к самолету подъезжают техники и служба безопасности, для проверки самолета.

Подробнее об остальных причинах долгого выпуска пассажиров из салона, смотрите в видео.

Кстати, ранее мы публиковали ролик о том, какие каверзные вопросы задают стюардессам на собеседовании.

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