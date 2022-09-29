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3 часа назад

Турагенты объяснили, в каких случаях могут продать отказной тур

TourDom

Турагенты рассказали об условиях аннуляции туров, покупатели которых передумали ехать за границу. По словам представителей розницы, если туристы решили отменить поездку с вылетом через 10 дней и более, размер ФПР (фактически понесенных расходов) у большинства туроператоров относительно небольшой.

Турагенты объяснили, в каких случаях могут продать отказной тур
Фото: tourdom.rutourdom.ru

«Например, у ANEX Tour он составляет всего 50 у.е. с человека, – говорит турагент из Санкт-Петербурга Мария Шекер. – Поэтому такой тур проще аннулировать».

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Если же клиенты отказываются от поездки за несколько дней до вылета, им грозит более крупный вычет, до 80–90% от общей стоимости заявки. Поэтому турагенты зачастую просят туроператора о замене фамилий в заявке, чтобы перепродать путевку. Такие просьбы партнеры рассматривают в индивидуальном порядке, единых правил здесь нет.

Представители розницы приводят примеры, когда отказной тур удалось продать.

«Вчера у нас не смог улететь турист, которому пришла повестка, – рассказала турагент из Москвы Наталья Котельникова. – И туроператор Библио-Глобус поступил очень “человечно”. Он разрешил нам перепродать тур, т. е. изменить фамилию в заявке, притом что уже были выписаны билеты. За переоформление документов с нас взяли минимальную сумму. В итоге мы отправили отдыхать другого туриста, а клиенту, мобилизованному на военную службу, вернули деньги».

«Русский Экспресс» заменил обоих туристов, не взяв ни рубля. Просто благодарность им от всей души за такое отношение», – написал один из подписчиков телеграм-канала для специалистов туризма «Крыша ТурДома B2B».

Об успешных переговорах с туроператором сообщает еще один турагент:

«Туроператор отказывался заменить туриста в заявке без штрафа. Но мы позвонили в отель, уточнили, что там не против, и, увидев ответ гостиницы, партнер пошел нам навстречу, дал возможность перепродать тур».

Но есть и другие примеры.

«Была заявка на двоих. Муж получил повестку из военкомата, жена, естественно, тоже решила не ехать». По словам одного из турагентов, Fun&Sun позволил поменять только одну фамилию в заявке. «Это значит, что перепродать тур мы не можем, – говорит турагент. – Аннулировать его получится только по договору с огромными штрафными санкциями. Других вариантов партнер даже не предлагает».

Большинство туроператоров отказывает в замене всех фамилий в заявке, отметила Любовь Воронина («Слетать.ру»):

«У всех наших партнеров аннуляции идут с ФПР по договору. Однако фамилию одного из туристов туроператоры обычно могут без проблем поменять с минимальным вычетом в размере 20–30 у.е.»

В то же время турагенты сообщают, что отказных туров относительно немного, а спрашивают их достаточно часто, во многом из-за того, что стоимость новых предложений существенно выше.

Лайфхаки,Наталья Котельникова,
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