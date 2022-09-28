Можно ли поехать в отпуск мужчине сейчас

Из-за начала частичной военной мобилизации многих мужчин заинтересовал вопрос, могут ли они легально поехать в запланированный отпуск. "Рамблер" ответит на этот вопрос.
Формально с момента объявления частичной мобилизации военнообязанные не могут покидать место жительства, однако представители государственных органов, в частности, глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщают, что никаких ограничений передвижения для мужчин нет.
Но уже сейчас появляется информация о том, что на границе у некоторых мужчин возникают проблемы. По закону работники, которые состоят на воинском учете, не могут покидать место жительства, пока идет мобилизация. Исключение — если в военкомате согласуют поездку.
Если вы имеете показания для отсрочки, например, вы работаете в IT-компании, операторе связи или финансовой сфере, вам необходимо обратиться в отдел кадров вашей компании и получить справку о том, что числитесь в ней как работник.
С этой справкой необходимо обратиться в военкомат и получить там разрешение военного комиссариата на выезд. С их разрешением вы можете отправиться в отпуск. Без справки могут возникнуть трудности при переходе границы.
Несмотря на требование специалистов из военкоматов отменять все отпуска сотрудников, которые состоят на воинском учете, самовольно отменить отпуск ваша компания не имеет права. Также работодатель не может контролировать, где находится работник в его свободное время.