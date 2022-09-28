Можно ли поехать в отпуск мужчине сейчас

Из-за начала частичной военной мобилизации многих мужчин заинтересовал вопрос, могут ли они легально поехать в запланированный отпуск. "Рамблер" ответит на этот вопрос.

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Формально с момента объявления частичной мобилизации военнообязанные не могут покидать место жительства, однако представители государственных органов, в частности, глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщают, что никаких ограничений передвижения для мужчин нет.

Но уже сейчас появляется информация о том, что на границе у некоторых мужчин возникают проблемы. По закону работники, которые состоят на воинском учете, не могут покидать место жительства, пока идет мобилизация. Исключение — если в военкомате согласуют поездку.

Если вы имеете показания для отсрочки, например, вы работаете в IT-компании, операторе связи или финансовой сфере, вам необходимо обратиться в отдел кадров вашей компании и получить справку о том, что числитесь в ней как работник.

С этой справкой необходимо обратиться в военкомат и получить там разрешение военного комиссариата на выезд. С их разрешением вы можете отправиться в отпуск. Без справки могут возникнуть трудности при переходе границы.