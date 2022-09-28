Эксперт рассказал, кому выдают справки для выезда из страны в военкоматах

По приказам военкомов отдельных регионов, чтобы спокойно отправиться на отдых туристу, попадающему под критерии частичной мобилизации, нужно обратиться в военкомат «за согласованием порядка выезда с места жительства». Директор юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов во время прямого эфира в своем телеграм-канале подтвердил: такие справки действительно выдают, «хоть в разных кабинетах одного и того же военкомата» могут предоставить противоречивую информацию или вовсе отказать в выдаче. Теоретически без согласования военкомата военнообязанного гражданина могут не выпустить за пределы России, такие случаи уже были, но единичные.

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«Есть несколько норм, касающихся выезда россиян с места жительства и из страны в период объявления мобилизации. Это п. 2 ст. 21 ФЗ-31 “О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ” и п. 2 ст. 15 закона о порядке выезда/въезда в РФ. Согласно первому закону, с момента объявления мобилизации граждане, подлежащие призыву или состоящие на воинском учете, не могут выехать с места жительства без разрешения военных комиссариатов. Вторая норма гласит, что право гражданина на выезд из страны может быть временно ограничено в случаях, если он, в соответствии с законодательством РФ, призван на военную или альтернативную службу до момента ее окончания», – рассказал Мохов.

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То есть, ссылаясь на эти нормы федеральных законов, военные комиссариаты и выдают справки об освобождении от призыва и отсутствии ограничения на выезд. Подобные документы, по словам юриста, можно было получить и раньше, например, когда военнослужащему нужно было полететь к родственникам за границу. Справки выглядят по-разному, но содержат сходный текст и имеют ограниченный срок действия, то есть человек освобождается от призыва на определенный период, указанный в ней. Также выдача таких документов зависит от загруженности военного комиссариата.