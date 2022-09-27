Что делать, если потерял документы в другой стране

Загранпаспорт и визы – основные документы для россиян в зарубежных странах. В случае кражи или потери паспорта можно нарваться на проблемы с законом, а вернуться обратно будет проблематично. Рассказываем, можно ли восстановить документы, куда обращаться и кто может помочь.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Потерял или украли загранпаспорт

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Обращайтесь в местную полицию. Адреса участков дадут в консульстве. С собой нужно взять копию загранпаспорта и другие имеющиеся документы. Заявление об утере или краже составляются на языке страны пребывания, поэтому не лишним будет переводчик. В участке выдадут документ об утере паспорта или полицейский протокол.

Следом обращайтесь в российское консульство. Здесь нужно получить свидетельство о возвращении, если вы планируете вернуться в РФ. Этот документ заменяет паспорт. С ним в стране можно пребывать до 14 дней. С ним же можно вернуться обратно в Россию.

Какие документы нужно приложить к заявлению:

справку из полиции;

две фотографии 3,5х4,5;

паспорт гражданина РФ (при наличии) либо заверенные в загранучреждении или представительстве письменные заявления от двух граждан РФ, которые подтверждают личность заявителя;

водительские права, служебные удостоверения с фото и другие удостоверения личности из РФ (при наличии).

Если документов нет вообще, все равно нужно идти в консульство. Там запрашивают всю необходимую информацию, а затем проверяют. На это может уйти без малого месяц. Можно попробовать ускорить проверку. Для этого с вами в консульство должны прийти два гражданина России с паспортами, которые подтвердят, что вы их соотечественник.

Хочу продлить или получить загранпаспорт за рубежом

Обращайтесь в консульство или диппредставительство России. Озаботиться заменой документа нужно заранее, даже если имеющийся загранпаспорт еще действует. Срок получения нового паспорта может затянуться на несколько месяцев из-за особенностей работы дипломатической почты.

Какие документы нужны:

заявление о выдаче паспорта (форма для обычного паспорта здесь, форма для биометрического – здесь или в мобильном приложении Biopassport);

загранпаспорт (даже если уже просрочен);

внутренний российский паспорт;

две цветные фотографии 3,5х4,5;

чек об уплате консульского сбора;

если потеряли загранпаспорт – заявление о недействительности утраченного документа;

если понадобится – заявление на пересылку паспорта почтой;

если есть – свидетельство о смене фамилии.

Сверяться можно с информацией на Консульском информационном портале. Там же опубликованы правила подачи документов на паспорта для детей. Более подробные требования перечислены на сайтах конкретных консульств и посольств. Лучше свериться и с ними, так как в разных странах требования могут незначительно, но отличаться.

Хочу восстановить визу

Вернуть визы из потерянного и украденного паспорта проблематично. Это длительный процесс, и перед этим тоже нужно пройти ряд процедур.

Обращайтесь в полицию. Во многих странах перед восстановлением визы будут просить справку из полиции, которая подтвердит кражу документа.

Уточните всю информацию в консульстве, которое выдавало визовое разрешение.

Восстановите заграничный паспорт и соберите документы, которые доказывают получение утерянной визы.

Будьте готовы предоставить контакты родственников и других лиц, которые подтвердят вашу личность.

Как подготовиться к поездке

Перед поездкой желательно проверить сроки действия документов, если выезд не оперативный. Также следует взять документы и их копии, которые помогут в случае форс-мажора. В одном месте всю пачку документов во время поездки хранить не стоит.

Какие документы должны быть с собой кроме основных:

три копии загранпаспорта (если есть, с визами), заверенные у нотариуса;

российский паспорт и его копии;

копия загранпаспорта с визой;

водительские права (если есть);

бронь отеля (если есть).

Контакты МИД РФ ведет полные списки посольств, консульств и представительств России в других странах ведет. На сайте собраны все контакты и адреса. Там же указаны телефоны горячих линий для соотечественников, попавших сложную ситуацию. Страну можно выбрать на карте или через поиск, сбоку появится вся необходимая информация.

Консульский информационный портал также публикует все контакты нужных загранучреждений. Здесь же можно проверить, работает ли консульство и представительство или нет.