Что делать, если потерял документы в другой стране

Загранпаспорт и визы – основные документы для россиян в зарубежных странах. В случае кражи или потери паспорта можно нарваться на проблемы с законом, а вернуться обратно будет проблематично. Рассказываем, можно ли восстановить документы, куда обращаться и кто может помочь.
Обращайтесь в местную полицию. Адреса участков дадут в консульстве. С собой нужно взять копию загранпаспорта и другие имеющиеся документы. Заявление об утере или краже составляются на языке страны пребывания, поэтому не лишним будет переводчик. В участке выдадут документ об утере паспорта или полицейский протокол.
Следом обращайтесь в российское консульство. Здесь нужно получить свидетельство о возвращении, если вы планируете вернуться в РФ. Этот документ заменяет паспорт. С ним в стране можно пребывать до 14 дней. С ним же можно вернуться обратно в Россию.
Какие документы нужно приложить к заявлению:
Если документов нет вообще, все равно нужно идти в консульство. Там запрашивают всю необходимую информацию, а затем проверяют. На это может уйти без малого месяц. Можно попробовать ускорить проверку. Для этого с вами в консульство должны прийти два гражданина России с паспортами, которые подтвердят, что вы их соотечественник.
Обращайтесь в консульство или диппредставительство России. Озаботиться заменой документа нужно заранее, даже если имеющийся загранпаспорт еще действует. Срок получения нового паспорта может затянуться на несколько месяцев из-за особенностей работы дипломатической почты.
Какие документы нужны:
Сверяться можно с информацией на Консульском информационном портале. Там же опубликованы правила подачи документов на паспорта для детей. Более подробные требования перечислены на сайтах конкретных консульств и посольств. Лучше свериться и с ними, так как в разных странах требования могут незначительно, но отличаться.
Вернуть визы из потерянного и украденного паспорта проблематично. Это длительный процесс, и перед этим тоже нужно пройти ряд процедур.
Перед поездкой желательно проверить сроки действия документов, если выезд не оперативный. Также следует взять документы и их копии, которые помогут в случае форс-мажора. В одном месте всю пачку документов во время поездки хранить не стоит.
Какие документы должны быть с собой кроме основных:
Контакты МИД РФ ведет полные списки посольств, консульств и представительств России в других странах ведет. На сайте собраны все контакты и адреса. Там же указаны телефоны горячих линий для соотечественников, попавших сложную ситуацию. Страну можно выбрать на карте или через поиск, сбоку появится вся необходимая информация.
Консульский информационный портал также публикует все контакты нужных загранучреждений. Здесь же можно проверить, работает ли консульство и представительство или нет.
Чаты и форумы соотечественников. В Telegram, ВКонтакте и на отдельных форумах можно найти чаты и паблики по релокации, эмиграции и не только. Есть отдельные группы и чаты по заграничным странам и городам. Ищутся они по ключевым словам в поиске мессенджеров и соцсетей. Там граждане на своих примерах объясняют, как быть с документами, куда подавать заявления и так далее. Там же можно найти переводчиков для походов в полицию и другие органы, а также соотечественников, которые смогут подтвердить вашу личность в загранучреждениях.