Путешествия как терапия

Разбираемся, какими плюсами обладают путешествия, кроме отдыха, развлечения и познания мира.

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Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что путешествия могут представлять собой нечто большее, чем развлечение, отдых или способ познания окружающего мира?

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Мой личный опыт говорит, что их можно и даже нужно использовать в качестве терапии. Главное здесь - правильно подобрать "препарат" и его дозировку.

Если в обычной жизни вам потребуются месяцы, а, может быть, годы для решения какой-то проблемы или важного осознания, то в путешествии на это уйдёт несколько дней. Происходит это за счёт высокой концентрации событий в единицу времени, переживаний и впечатлений.

Итак, я предлагаю взять за основу самые частые проблемы, с которыми люди обращаются к психологам, и рассмотреть решения этих проблем с помощью travel-терапии.

1. Апатия, потеря интереса к жизни и хроническая усталость

Путешествие может вдохнуть жизнь даже в самого отчаявшегося и грустного человека. Ведь оно наполнено яркими впечатлениями, положительными эмоциями, приятным общением и беззаботностью. Важно выбрать то, что вам нравится, а, может быть, осуществить давнюю мечту. Это однозначно придаст сил и вдохновения. Что касается усталости, здесь нужно помнить, что отдых - это смена вида деятельности. Следовательно, необходимо подобрать тот вид активности, который вам эту смену обеспечит.

2. Неуверенность в себе, трудности с принятием решений

Выберите такое путешествие, которое потребует от вас определённой активности: совершите поход, сплав по реке, восхождение на гору. Только не нужно сразу кидаться на высочайшие вершины мира и устраивать длительные заплывы. Успешное прохождение маршрута, преодоление посильных трудностей заставят вас поверить в себя и свои силы, поднимут самооценку и придадут уверенности. После возвращения домой вы будете смотреть на проблемы другими глазами. Они вообще перестанут быть проблемами, а станут лишь задачами, легко поддающимися решению. Путешествие всегда расширяет ваш угол зрения. Вы даже не заметите, как вместо привычных двух вариантов выхода из сложной ситуации вы начнёте видеть их бесконечное множество.

3. Переживания, связанные с потерями

Путешествие в таком случае может стать своего рода утешением. Оно способно уменьшить душевную боль, отвлечь человека от тяжёлых раздумий. Ощущая поддержку окружающих, которые разделяют поездку, приходит понимание того, что жизнь продолжается и она прекрасна во всех своих проявлениях. Человек не остаётся один на один со своим горем, ему некогда погружаться в него с головой.

4. Неудовлетворённость собственной жизнью

Зачастую такие проблемы обусловлены завышенными ожиданиями, а также обесцениванием тех благ, которые есть у человека: опыта, успехов, достижений, самого себя, наконец. В таком случае прекрасно подойдут путешествия в отсталые страны. Сопоставление своего уровня жизни с уровнем жизни других людей поможет переоценить ситуацию. Полезным также является лишение себя на какое-то время привычного бытового и (или) психологического комфорта. Например, пребывание в экстремальных природных условиях поможет осознать ценность домашнего тепла и уюта, а разлука с семьёй и друзьями - важность имеющихся отношений. Это не говорит о том, что нужно сравнивать свою жизнь с чем-то худшим и ни к чему не стремиться. Это означает, что нужно порой взглянуть на жизнь других или выйти из зоны комфорта, чтобы вернуть в свою жизнь радость от того, что кажется само собой разумеющимся.

5. Патологическая привязанность

Тут однозначно действует принцип "С глаз долой, из сердца вон". Всё это работает на основе переключения внимания. Вы не находитесь в географической близости от источника ваших страданий, у вас нет времени постоянно думать о нём и даже нет шанса уединиться, чтобы как следует поплакать (потому что вы не доплачивали за одноместное размещение). Зато у вас есть масса новых знакомств, впечатлений, приключений, забот. И вообще, весь ваш день расписан по минутам. Вы видите, насколько огромен мир, сколько в нём людей, и начинаете понимать, что ваша жизнь не сводится к отношениям с одним из них.

6. Одиночество

Вам кажется, что никто не разделяет ваши взгляды, интересы и ценности? Уверяю, вы просто не нашли свой круг общения. Выберите путешествие по душе и станьте частью сборной группы, определитесь с тематикой и направлением. Нравится кататься на велосипеде - отправляйтесь в велотур. Любите животных - добро пожаловать в заповедник. Вы - страстный любитель истории и археологии, для вас давно создали познавательный туризм. Вы обязательно вернётесь из поездки с новыми друзьями, а, может быть, и с любимым человеком. Таких случаев я видела немало. Причём люди, познакомившиеся в путешествии, впоследствии живут долго и счастливо именно благодаря тому, что сразу многое друг о друге узнали.

7. Хронический стресс, многозадачность, информационный шум, повышенная нервозность

Уединённый отдых, спокойный сон, цифровой детокс, лесные купания (морские тоже подойдут) - то, что доктор прописал в этой ситуации. Всё это способствует быстрому восстановлению. Вы даже не заметите, как придёте в норму. Смена места и обстановки играет здесь ключевую роль. Важно пребывание именно в природной локации, максимально удалённой от крупных населённых пунктов. При этом ключевую роль играют бытовые удобства, чтобы вы ни о чём не беспокоились, ощущали полный комфорт, умиротворение, заботу и спокойствие. Мой опыт показывает, что при таких условиях достаточно даже выходных, чтобы снять проблему.

8. Непонимание себя, своих потребностей и желаний

Зачастую мы не понимаем, что же нам действительно нужно, теряем связь с собой, перестаём слышать внутренний голос. Как правило, это происходит по причине чрезмерной загруженности или постоянной заботы о других людях, когда их интересы подавляют наши собственные. Никогда не забуду растерянную женщину в отеле на завтраке. Она стояла у шведского стола с тарелкой в руках и со слезами на глазах. Я спросила, чем могу ей помочь. В ответ услышала историю о том, что она впервые за много лет поехала в отпуск и теперь не знает, что ей выбрать на завтрак, потому что все эти годы ела то, что просил приготовить её муж и дети. Когда появилась возможность выбрать что-то для себя, она растерялась, потому что давно утратила способность прислушиваться к себе.

9. Проблемы со здоровьем, нервное истощение

Речь идёт не только о поездке в санаторий или профилакторий (хотя и о них тоже), но и о климатотерапии, о восстановлении и (или) поддержании душевного здоровья. Порой человеку необходимо дышать морским или разреженным горным воздухом, купаться в термальных источниках или пить минеральную воду с определённого состава. Тем, кто ведёт малоподвижный образ жизни, имеет сидячую работу, просто необходим активный отдых, ведь, как известно, гиподинамия наносит здоровью гораздо больший вред, чем вредные привычки.

10. Возрастной кризис, ощущение безвыходной ситуации

В этом случае стоит отправиться в путешествие, о котором вы никогда не думали. Например, если вы всегда предпочитали пляжный отдых, отправьтесь навстречу приключениям, если вам никогда не сиделось на месте, попробуйте отдохнуть в санатории, получив полный набор процедур, если вы не любитель дикой природы - поезжайте на рыбалку или охоту. Можете попробовать не только новый вид отдыха, но и новые локации (чем экзотичнее, тем лучше). В общем, сделайте что-то непривычное, сломайте свои стереотипы, попробуйте поэкспериментировать. Это будет способствовать сносу привычных схем мышления, расширит взгляд на мир, откроет новые возможности, которые вы раньше даже не рассматривали.

Подводя итог, скажу, как показал мой опыт, в любом путешествии важно не бежать от проблемы. Иначе после возвращения ситуация только усугубится. Ведь от себя самого не убежишь. Проблему надо не отрицать, а посмотреть на неё с другого ракурса, переключиться и, возможно, увидеть множество путей её решения. Конечно, путешествия – это своеобразный атрибут благополучной жизни. Если мы путешествуем, значит у нас есть на это необходимые ресурсы, желание и благоприятная социально-экономическая ситуация вокруг. Большинству людей сегодня некогда думать о туризме, однако, именно он может оказать помощь в обретении внутреннего стержня, придать сил и дать опору.