Как получить компенсацию за оплаченную путевку

Каждый пятый россиянин в этом сезоне был вынужден изменить планы на отпуск. Такие данные 19 сентября привел ВЦИОМ. «Вечерняя Москва» узнала, как добиться компенсации за оплаченные путевки, если вы вынуждены отказаться от путешествия.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Чаще всего москвичи планируют отдых в Сочи, Дагестане и Минеральных Водах, отмечает директор туристического агентства Ирина Болшева.

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— Из зарубежных направлений наиболее популярны Турция и Египет, — говорит эксперт. — Сейчас осень, сезон простуд, поэтому отказы от поездки случаются.

Юрист общества защиты потребителей Артем Загайнов уточняет:

— Согласно закону «Об основах туристской деятельности в РФ» отмена поездки возможна по не зависящим от туриста обстоятельствам. Например, из-за болезни или отказе в получении визы. Обе причины признаются «существенным изменением обстоятельств», по которым поездка может быть отменена, а турист получит компенсацию.

Первое, что нужно с делать, — это обратиться к своему туроператору или турагенту и сообщить об отказе от поездки.

— Учтите: отказаться от поездки можно только до ее начала — даже за час до прибытия в аэропорт или на вокзал. Причем отказ нужно направить письменно. Сначала — по электронной почте, адрес которой должен быть указан в договоре. Второй вариант — через мессенджер, если этот вид связи с туроператором или турагентом предусмотрен договором. Нужно обязательно дублировать свой отказ заказным письмом с описью вложения. Во вложении должна быть справка о болезни.

Однако по закону полной, 100-процентной компенсации вы не получите.

— Вам вернут ваши деньги за минусом уже понесенных туроператором или турагентом расходов: купленных билетов на самолет или поезд, брони отеля и так далее, — рассказывает юрист. — При этом все свои расходы представители туротрасли должны подтвердить документально.

Если деньги возвращать отказываются, направляйте обоснованную досудебную претензию — тоже заказным письмом. Не добьетесь правды — подавайте в суд.

— Как показывает практика, в лучшем случае вы получите от четверти до трети потраченных вами денег, — говорит Артем Загайнов. — Дело в том, что туроператоры обычно работают с контрагентами по предоплате: например, арендуют самолет под чартерный рейс или выкупают сразу десятки номеров в отеле. Тем не менее часть средств все же вернуть можно. Лично я бы советовал в случае форс-мажора вести переговоры с туроператором в деловом ключе, без скандала. Как правило, туристам идут навстречу.

Лучше страховка

По мнению юристов, идеальный вариант — оформить страховку от невыезда, которая позволяет либо полностью вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, либо существенно минимизировать затраты. Но нужно внимательно изучить условия: какая ситуация признается страховым случаем, какие документы необходимо собрать для получения выплаты. Если отказ от выплаты необоснованный, нужно направить страховщику досудебную претензию. В случае отказа со стороны страховой компании, в том числе после получения ими досудебной претензии, за защитой своих прав обращайтесь в суд.

ФАКТ

Власти Египта намерены ускорить запуск новой системы Tax Free, посредством которой туристам будут возвращать НДС с покупок, которые они совершили в этой стране. Вероятно, система заработает в ноябре.

ЦИФРА