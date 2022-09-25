Что делает шины самолетов настолько прочными

Если простой легковой автомобиль весит примерно две тонны, то пустой пассажирский самолёт Boeing 747 - где-то 170-215 тонн. Наверное, вы можете представить, насколько сильный удар выдерживают во время посадки шины такого авиалайнера. Но как вообще это возможно при том, что они не лопаются?

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Шасси самолётов изготавливаются со всей ответственностью. Дело в том, что именно это - главная часть авиалайнеров. Задействована эта часть конструкции самолёта и при взлёте, и при посадке, и при передвижении данного вида транспорта по земле. Причём на создание шасси уходит примерно полгода.

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Кроме того, стойки шасси самолёта сконструированы так, что могут выдержать удар о бетонные плиты до 10 см на максимальной скорости 250 км/ч. Если же что-то подобное проделать с колесом автомобиля, то оно просто лопнет.

На современных пассажирских авиалайнерах устанавливаются бескамерные шины. А делают из, как и шины для автомобилей, из синтетического и натурального каучука (точнее, из его смеси). Внутри этих шин находятся несколько слоёв резины.

Когда самолёт приземляется, его колёса сначала не катятся, а просто скользят в течение нескольких секунд по взлётно-посадочной полосе. Поэтому при посадке вы можете увидеть, как из-под колёс идёт дым.

Известно, что наиболее выносливые модели авиашин могут выдерживать приземление на скорости 464 км/ч. Также эти шины нагреваются до 260 градусов по Цельсию, однако не плавятся (хотя температура плавления резины - 200 градусов по Цельсию).

Для колёс самолётов изготавливаются не самые обычные диски. Для их создания используются такие прочные материалы, как титановый сплав или магниево-цинковый сплав. Также эти диски состоят из двух частей, которые присоединяются друг к другу при помощи особых болтов. А ещё обе половинки таких дисков обрабатывают перед сборкой специальным клеем.

При изготовлении шин соблюдаются очень жёсткие требования. Кроме того, обычно шины способны выдержать перед их заменой не более 500 посадок. Ширина одной такой шины равняется 50 см, диаметр - 1,5 м, а накачивают их до 14 атмосфер, но вовсе не воздухом, а азотом.