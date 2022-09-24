Мотель против хостела: что выбрать туристу?

Иногда экономия на месте для ночлега бывает оправданной. Почему мотель и хостел находятся в одном ранге и как сделать выбор между ними, расскажет "Рамблер".

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Первые в мире мотели появились на волне популярности авто-путешествий. Артур Хейнеман, владелец первого подобного заведения, смекнул: его гостям должно быть не столько бюджетно остановиться у него, насколько комфортно. Поэтому в его Milestone Mo-Tel Inn было всего 12 персональных бунгало, но зато каждое из них предполагало доступ к индивидуальному гаражу и даже отдельной комнате отдыха для водителя (если таковой был). В мотеле путешественники могли обогреться, принять душ и поесть.

Сейчас мотели представляют собой гибрид недорогой придорожной гостиницы (со всеми вытекающими) и парковки. В лучшем случае номера устроены так, что у каждого постояльца есть персональный выход из здания.

Плюсы у такого размещения все же есть.

быстрый доступ к автомобилю, он всегда под присмотром;

индивидуальные номера;

возможность удовлетворить потребности в еде, гигиене и отдыхе на примерно одной территории.

Среди минусов — удаленность от благ "большого города", минимум досуга, а также весьма специфический контингент гостей.

Может быть, тогда лучше выбрать хостел? Это тоже бюджетный вариант размещения, но и у него есть свои особенности. Среди плюсов:

близкое расположение к достопримечательностям туристических городов;

дешевизна.

Минусы хостела:

как правило, отсутствие парковки;

перспектива столкнуться с шумными незнакомыми соседями, если вы едете небольшой компанией и не можете снять комнату целиком;

общие гигиенические зоны;

доступ к кухне предполагает самостоятельное приготовление пищи.