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2 часа назад

Поведение пассажиров, которое бесит стюардесс

WomanHit.ru

И все же им приходится оставаться вежливыми.

Поведение пассажиров, которое бесит стюардесс
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Многим кажется, что бортпроводники выполняют свою работу и мало обращают внимание на пассажиров, если они сами не потребуют внимания со стороны экипажа. На самом деле, всех нас изучают, стоит нам ступить на борт.

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Нам стало интересно, а что же бесит всегда вежливых членов экипажа, когда им приходится работать с нами даже на коротких рейсах.

«Убирать — это ваша забота»

В течение всего рейса бортпроводники проходят по рядам, чтобы собрать мусор, однако всегда находятся те, кто живет по своим правилам в любой ситуации. Некоторые пассажиры всерьез считают, что имеют право разбрасывать мелкий (и не очень) мусор, незаметно подкидывая под сиденья фантики, салфетки и даже остатки еды. Помните, бортпроводники все видят, даже если вы, как вам кажется, незаметно складываете пакетики от сэндвичей в кармашки кресел.

«Он же ребенок»

Беспечные мамы, которые не привыкли следить за своими чадами, создают неблагоприятную обстановку практически во время каждого рейса. Причем страдают не только пассажиры, но и бортпроводники, которые, естественно, не будут выражать недовольства. Делать замечание — тоже не всегда хорошая идея, поэтому в большинстве случаев члены экипажа настойчиво просят посадить ребенка в кресло, не давая ему бегать в проходе, а также могут предложить варианты несложного досуга для вашего ребенка, однако это совсем не значит, что родители должны перекладывать ответственность за младших членов семьи на бортпроводников — это не входит в и х обязанности и жутко раздражает.

«Сэндвич холодный»

Гурманы на борту — еще одни «любимчики» бортпроводников. Даже если в течение рейса им подают довольно неплохие блюда, они всегда найдут повод повозмущаться из-за качества еды. Что самое неприятное, многие пассажиры в грубой форме высказывают претензии бортпроводникам, даже не пытаясь быть вежливыми в общественном месте. Важно понимать, что любую проблему можно решить переговорами, поэтому откажитесь от жесткой критики и будьте уважительны к людям, обеспечивающим вашу безопасность на борту и комфорт.

«Эй, девушка!»

Как правило, в эту категорию входят мужчины. Их стюардессы не любят больше всего, так как сделать замечание или остроумно ответить и не нарваться на возмущение очень сложно. Эта категория мужчин-пассажиров искренне считает профессиональных сотрудников гражданской авиации приятным сопровождением в течение полета, а потому не стесняются делать непристойные комплименты и двусмысленные намеки.

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