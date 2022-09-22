Как летать на самолете с отитом

Во время взлета и посадки приоткройте рот для более мягкого изменения давления. Отлично в этом также поможет механизм звания или частое глотание. Для снятия отека на фоне воспаления можно принять антигистаминный препарат рекомендованный врачом: Кларитин, Цетрин, Лоратадин и другие. Перед полетом и во время него нельзя употреблять спиртосодержащие напитки: алкоголь расширит сосуды и усилит симптомы отита. После перелета обязательно нужно показаться ЛОР врачу. Несвоевременная или неадекватная терапия в этом случае может привести к полной потере слуха в воспаленном ухе.

Елисеев Максим Викторович Заведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург