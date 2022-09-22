Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+26° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
1 час назад

Как летать на самолете с отитом

Мира Маркина
Елисеев Максим Викторовичэксперт

Отит — это воспаление различных отделов уха. Можно ли при данном заболевании летать на самолете без вреда для здоровья? Спросили врача Максима Елисеева.

Как летать на самолете с отитом
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам медика, самые опасные моменты для пациента с хроническим отитом - это взлет и посадка самолета. Во время полета изменяется атмосферное давление, которое может провоцировать закладывание уха, ощущение дискомфорта и боли. Из-за этого ситуация с воспалением среднего уха может значительно ухудшиться, объяснил врач.

Видео дня
Если пациент заболел острой формой отита, то от авиаперелета, нужно по возможности отказаться, ведь состояние может ухудшиться. Возникает угроза для распространения воспаления на органы внутреннего уха, что чревато проблемами в виде снижения слуха вплоть до глухоты.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург

Что делать, если перелет невозможно отменить или перенести? Врач посоветовал закапать в ухо сосудосуживающий препарат, рекомендованный лечащим врачом пациента.

Во время взлета и посадки приоткройте рот для более мягкого изменения давления. Отлично в этом также поможет механизм звания или частое глотание. Для снятия отека на фоне воспаления можно принять антигистаминный препарат рекомендованный врачом: Кларитин, Цетрин, Лоратадин и другие. Перед полетом и во время него нельзя употреблять спиртосодержащие напитки: алкоголь расширит сосуды и усилит симптомы отита. После перелета обязательно нужно показаться ЛОР врачу. Несвоевременная или неадекватная терапия в этом случае может привести к полной потере слуха в воспаленном ухе.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим ВикторовичЗаведующий хирургическим отделением воронежской клиники «РЖД-Медицина», врач общий, бариатрический хирург
Лайфхаки,Максим Елисеев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители