Как летать на самолете с отитом

Отит — это воспаление различных отделов уха. Можно ли при данном заболевании летать на самолете без вреда для здоровья? Спросили врача Максима Елисеева.
По словам медика, самые опасные моменты для пациента с хроническим отитом - это взлет и посадка самолета. Во время полета изменяется атмосферное давление, которое может провоцировать закладывание уха, ощущение дискомфорта и боли. Из-за этого ситуация с воспалением среднего уха может значительно ухудшиться, объяснил врач.
Что делать, если перелет невозможно отменить или перенести? Врач посоветовал закапать в ухо сосудосуживающий препарат, рекомендованный лечащим врачом пациента.