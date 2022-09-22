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2 часа назад

Что значат секретные сигналы бортпроводников

Диана Товсепова

У членов экипажей самолетов есть способ тайно общаться друг с другом, с помощью сигналов, о которых не знают путешественники. Подробнее читайте в материале "Рамблера".

Что значат секретные сигналы бортпроводников
Фото: pxhere.compxhere.com

Для этого сотрудники авиакомпании используют секретные коды на табло индикаторов и звуковое оповещение. Об этом британскому изданию The Sun предоставил бортпроводник Матеуш Мащински.

По словам сотрудника авиакомпании, под знаком выхода можно найти панель вызова зоны или ACP. Он пояснил, что он используется для общения во время полета, чтобы пассажиры не знали, о чем говорят сотрудники авиакомпании.

Интерпретация основных сигналов следующая:

Если загорается синяя лампочка, это означает, что пассажир нажал кнопку вызова на месте и требует внимания;

Оранжевый – кто-то нажал кнопку вызова в туалете, мигающий оранжевый – сработала дымовая сигнализация;

Если сотрудники видят розовый свет, это означает, что поступил звонок, на который нужно ответить, и мигающий сигнал того же цвета являются групповым вызовом между членами экипажа.

Однако цветовые индикаторы — не единственный способ для бортпроводников тайно общаться в самолете.

Есть и звуковые оповещения, на которые обычный пассажир не обратит внимания. Например, бортпроводники Qantas, крупнейшей авиакомпании Австралии, рассекретили значение загадочных звуков в салоне. По их словам, первый сигнал, который звучит после взлета, информирует экипаж о том, что шасси снято. Второй звук обычно слышен, когда не горит знак «пристегните ремни».

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