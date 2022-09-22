Раскрыта настоящая причина использования авиарежима в полете

Мы все знаем правило наизусть: «Пожалуйста, убедитесь, что ваши сиденья в вертикальном положении, столики убраны, шторы на окнах подняты, ноутбуки хранятся на верхних полках, а электронные устройства переведены в режим полета».

Фото: Реальный мир космоса Реальный мир космоса

Теперь первые четыре разумны, верно? Шторы на окнах должны быть подняты, чтобы мы могли видеть, есть ли чрезвычайная ситуация, например, пожар. Столы-подносы необходимо убрать, а сиденья поставить вертикально, чтобы мы могли быстро выбраться из ряда.

Видео дня

Ноутбуки могут стать снарядами в чрезвычайной ситуации, так как карманы на спинках сидений недостаточно прочны, чтобы вместить их.

И мобильные телефоны должны быть переведены в режим полета, чтобы они не могли вызвать аварийную ситуацию в самолете, верно?

Ну, это зависит от того, кого вы спросите.

Технологии значительно продвинулись вперед

Авиационная навигация и связь зависят от радиослужб, которые координируются для минимизации помех с 1920-х годов.

Используемые в настоящее время цифровые технологии намного более совершенны чем некоторые из более старых аналоговых технологий, которые мы использовали даже 60 лет назад. Исследования показали, что персональные электронные устройства могут излучать сигнал в той же полосе частот, что и бортовые системы связи и навигации, создавая так называемые электромагнитные помехи.

Но в 1992 году Федеральное авиационное управление США и компания Boeing в ходе независимого исследования изучали использование электронных устройств для борьбы с помехами от самолетов и не обнаружили проблем с компьютерами или другими персональными электронными устройствами на некритических этапах полета. (Взлет и посадка считаются критическими этапами.)

Федеральная комиссия по связи США также начала создавать зарезервированные полосы частот для различных целей, таких как мобильные телефоны, авиационная навигация и связь, чтобы они не мешать друг другу.

Правительства по всему миру разработали одни и те же стратегии и политику для предотвращения проблем с помехами в авиации. В ЕС электронные устройства разрешено использовать с 2014 года.

2,2 миллиарда пассажиров

Почему же тогда авиационная отрасль продолжает запрещать такие глобальные стандарты? использование мобильных телефонов? Одна из проблем заключается в том, чего вы, возможно, не ожидаете, — наземных помехах.

Беспроводные сети соединены рядом вышек; сети могут быть перегружены, если все пассажиры, летающие по этим наземным сетям, используют свои телефоны.

Количество пассажиров, совершивших перелет в 2021 году, составило более 2,2 миллиарда человек, и это половина от количества пассажиров в 2019 году. Компании беспроводной связи могут быть правы здесь.

Конечно, когда дело доходит до мобильных сетей, самым большим изменением за последние годы является переход на новый стандарт. Существующие беспроводные сети 5G, желательные для более высокой скорости передачи данных, вызвали беспокойство у многих в авиационной отрасли.

Пропускная способность радиочастот ограничена, но мы все еще пытаемся добавить к ней больше новых устройств. Авиационная отрасль отмечает, что спектр полосы пропускания беспроводной сети 5G очень близок к зарезервированному спектру полосы пропускания для авиации, что может вызвать помехи для навигационных систем вблизи аэропортов, которые помогают при посадке самолета.

Эксплуатанты аэропортов в Австралии и США выразили озабоченность по поводу авиационной безопасности, связанной с внедрением 5G, однако в Европейском Союзе, похоже, таких проблем не возникло. В любом случае разумно ограничить использование мобильных телефонов в самолетах, пока решаются вопросы, связанные с 5G.

В конечном счете, мы не можем забыть о воздушном гневе

Большинство авиакомпаний теперь предоставляют клиентам Услуги Wi-Fi с оплатой по мере использования или бесплатно. С новыми технологиями Wi-Fi пассажиры теоретически могут использовать свои мобильные телефоны для видеозвонков с друзьями или клиентами в полете.

На недавнем рейсе я разговаривал с бортпроводником и спросил ее мнение по телефону. использовать во время полетов. По ее словам, бортпроводникам будет неудобно ждать, пока пассажиры закончат разговор, чтобы спросить их, не хотят ли они какие-нибудь напитки или что-нибудь поесть. На авиалайнере с более чем 200 пассажирами обслуживание в полете заняло бы больше времени, если бы все звонили по телефону.

Для меня проблема с использованием телефонов в полете больше связана с социальным опытом в самолете более 200 человек, и все они могут говорить одновременно.

В то время, когда агрессивное поведение пассажиров, в том числе «воздушная ярость», становится все более частым, использование телефона в полете может стать еще одним триггером, который изменит ситуацию. весь опыт полета.

Деструктивное поведение принимает различные формы, от несоблюдения требований безопасности, таких как непристегнутые ремни безопасности, словесные перепалки с другими пассажирами и бортпроводниками, до физических ссор с пассажирами и бортпроводниками – обычно идентифицируется как воздушная ярость.

В заключение: использование телефонов в полете в настоящее время не влияет на способность самолета работать. Но бортпроводники могут предпочесть не затягивать с обслуживанием в полете всех пассажиров — нужно обслуживать много людей.

Однако технология 5G вторгается в полосу радиочастот авиационных навигационных систем. ; нам потребуются дополнительные исследования, чтобы ответить на вопрос 5G о помехах для навигации самолетов во время посадки.