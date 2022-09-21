Для тех, кому за 60: как организовать бюджетный отдых в России

Пенсионный возраст – не повод отказываться от активного образа жизни и удовольствий. Многие наоборот приходят к тому, что именно в эти годы можно позволить себе больше. Если путешествия – ваша ценность, читайте статью “Рамблера” о том, как организовать комфортный и бюджетный отдых в России.

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Льготы

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Организаторы авиа- и железнодорожных перевозок стали прислушиваться к нуждам путешественников и стали запускать льготные полетные программы, а также предлагать скидки и субсидированные тарифы.

Особые условия стали анонсировать в санаториях. Напомним, если у пенсионера есть показания к санаторно-курортному лечению, то он может получить его бесплатно. Например, обратившись к своему лечащему врачу за соответствующей справкой, которую нужно будет подкрепить пакетом документов.

Правильные организаторы

В стране существует несколько проектов, которые помогают пенсионерам с организацией досуга. Например, Союз путешественников России сотрудничает с Союзом пенсионеров России. Совместно они собирают небольшие группы “серебряных туристов”, для которых проводятся комфортные экскурсии – в спокойном режиме, без длительных пешеходных прогулок, с развлекательной программой.

Сопровождающие Клуба путешествий для старшего поколения “Бархатный сезон” имеют знания, полученные у специалистов Красного креста. А значит, они могут оказать доврачебную помощь участникам тургруппы, если произойдет внештатная ситуация.

Еще один любопытный проект “Заслуженный отдых” — благодаря ему активные туристы пенсионного возраста путешествуют по обмену. Например, они могут поменяться на время отпуска квартирами с жителями других регионов страны – участников программы. Это позволяет сэкономить на жилье, а также обрести новых друзей и знакомых.

А на портале “Баба-деда” можно найти туры для пенсионеров, а также предложения от санаториев по льготному отдыху.

Не стесняйтесь спрашивать о скидках в кассах музеев и других досуговых учреждениях.

Время

Поездка на пике сезона обойдется дороже. Если есть возможность и желание, то путешествуйте в межсезонье. Поездки выходного дня тоже покажутся менее привлекательными, как только вы увидите, насколько меньше шанс столкнуться с толчеей в популярных туристических местах в будни.

Главное – хорошая компания

Зовите в поездку друзей. В одиночестве отдыхать значительно дороже. А иногда и вовсе скучно. Если нет компании, то обратитесь к турагентствам, которые организуют отдых для пенсионеров. Вам помогут найти достойного соседа, с которым можно будет разделить расходы на жилье и радость от путешествия.

Разумные сборы

Заранее подумайте о багаже. Он должен быть крепким, надежным, но при этом удобным и носибельным.