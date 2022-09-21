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2 часа назад

Как правильно оформить перевозку кота за границу

Волгоградская правда

Россиянка взяла с собой в путешествие в Грузию кота и рассказала, какие документы необходимы для поездки с домашним животным.

Как правильно оформить перевозку кота за границу
Фото: unsplashunsplash

Издание NVL сообщило, что жительница России Анастасия рассказала телеграм-каналу одной из компаний по продаже авиабилетов обо всех деталях при оформлении документов для перелета за границу с животным.

По мнению женщины, летать с котом по России намного проще, чем путешествовать воздушным транспортом за рубеж.

Для перелетов внутри территории страны у кошки должен быть ветеринарный паспорт и прививка от бешенства. Кроме того, за 14 дней до посадки на борт нужно посетить станцию по борьбе с болезнями животных, чтобы проставить отметки о наличии или отсутствии заболеваний у кота. Это базовые требования, и у некоторых авиаперевозчиков они могут отличаться.

Если вы собираетесь лететь со своим питомцем за границу, то сначала его необходимо чипировать, а только потом проводить вакцинацию от бешенства и других инфекций. Если данный порядок не соблюден, то коту после чипирования придется повторно ставить прививки. При этом обязательным условием является использование импортной вакцины Nobivac.

Для беспрепятственного въезда во многие страны необходим анализ титров антител к бешенству, результаты которого придется ждать не менее 30 дней.

Эксперты рекомендуют за 5 дней до полета посетить ветеринара и получить его согласие. Чтобы животное не испытывало стресс при путешествии на воздушном судне, доктор может посоветовать дать домашнему любимцу успокоительный препарат.

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