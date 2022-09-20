Как пережить ночь в диком лесу: советы опытных туристов

Мы привыкли верить, что ночевать в условиях дикой природы – безумно опасно. Этот миф прививают нам даже через фильмы. Но вы убедитесь, что ночевка в лесу может быть комфортной и безопасной, когда прочитаете инструкцию от “Рамблера”.

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Чтобы ночь в диком лесу не стала последней (как в переносном, так и в буквальном смысле), необходимо обратить внимание на несколько моментов.

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Место

Опытные туристы рекомендуют: заниматься поисками подходящего места для сна нужно еще засветло. В таком случае у вас будет возможность психологически “обжить” его, изучить окрестности (например, в поисках воды или дров). В сумерках сделать это сложнее.

Не останавливайтесь на ночевку слишком близко к неизвестному населенному пункту. Его жители могут быть совсем не рады внезапной встрече с непрошенными гостями. Но и совсем избегать таких мест не стоит. Если ночью вам станет слишком страшно, холодно или сыро, то у вас будет возможность найти помощь у местных жителей. Это ваш “путь отхода”.

Оптимальное место для коротания ночи в условиях дикой природы – на открытой поляне. У вас будет хороший обзор на окружающую местность. Удалось найти небольшую возвышенность? Отлично, ведь в случае дождя вас вряд ли затопит осадками.

Если вы ставите палатку под отдельно стоящим деревом, то помните, что во время грозы оно превращается в естественный громоотвод. А это уже риск для вашей жизни.

Свет

Даже если место для ночлега изначально вызвало у вас симпатию, еще не значит, что с наступлением темноты ваша фантазия не начнет “подливать масло в огонь”, провоцируя тревогу. Когда предстоит ночевка в дикой природе, стоит заранее подумать о дополнительных источниках света. Налобный фонарь сослужит хорошую дружбу в поиске дров, места для туалета или перемещений по территории стоянки. Опять же, ваши руки свободны, а это дополнительный плюс в непредвиденной ситуации.

Не лишним будет обзавестись гирляндой на батарейках. Ее можно разместить как с внешней, так и с внутренней стороны палатки, если вы боитесь спать в полной темноте. Да и диких зверей такой источник света наверняка отпугнет.

Не поленитесь развести костер. Этот процесс, как и приготовление ужина, поможет вам отвлечься от тяжелых мыслей. А яркий огонь увеличит возможности обзора территории в темноте. Опытные туристы рекомендуют утилизировать в костре остатки пищи и упаковку, чтобы та своим запахом не приманивала диких обитателей леса.

Можно оставить угли костра догорать, когда вы уже соберетесь отходить ко сну.

Звук

На этапе выбора места для ночевки обратите внимание, есть ли поблизости сухие деревья. Если ночью погода будет ветреной, то падение отломанной ветки на крышку палатки вряд ли способствует спокойному сну на природе.

Еще один совет – постарайтесь не вслушиваться в происходящее вокруг. Ваша фантазия может сыграть с вами плохую шутку. Тогда даже безопасная ночевка в кемпинге с другими туристами может превратиться в бесконечную сцену из хоррора.

Опытные путешественники рекомендуют почитать перед сном книгу или заранее запастись фильмами и сериалами на случай проблем с засыпанием. Некоторые из них специально ищут место для ночевки у ручья или реки. Когда вы слышите “белый шум”, то незаметно для себя отвлекаетесь и засыпаете.