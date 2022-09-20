«Никаких гарантий нет»: как получить шенгенскую визу

С 12 сентября перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом (ЕС). Из-за этого визовый сбор для россиян увеличился более чем в два раза, а рассмотрение документов может затянуться на полтора месяца. Об основных изменениях в получении «шенгена» — в материале «Вечерней Москвы».
Ключевые изменения, которые распространились на все визовые центры шенгенских стран, формулируются в трех пунктах:
теперь каждое заявление на визу проверяется более тщательно, в частности, ведется проверка на предмет «политических угроз стране»;визовый сбор увеличен: для взрослых — с 35 до 80 евро (4800 рублей), для детей — с 35 до 40 евро (2400 рублей);срок рассмотрения документов увеличен с 10 до 15 дней, в некоторых случаях — до 45 дней.
При этом данные изменения распространяются только на граждан России. Например, если в расположенный в Москве визовый центр страны ЕС обратится гражданин Белоруссии, для него будут действовать прежние условия.
Необходимые для получения документы остались прежними. Их можно разделить на четыре группы:
базовые: заявление-анкета, внутренний и заграничный паспорта с копиями, фотографии 4,5 х 3,5;подтверждающие цель поездки: бронь отеля, билеты туда и обратно, медицинская страховка;гарантирующие возвращение: справка с места работы, выписка из банка.
Прежде всего стоит отметить, что ряд стран уже фактически перестали выдавать визы российским туристам. Среди них Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.
В то же время наиболее расположены к туристам из России Италия, Испания, Греция, Кипр, Франция и Венгрия. Визовые центры этих стран выдают «шенгены» российским туристам охотнее всего.
В Ассоциации туроператоров (АТОР) обратили внимание на то, что обновленные требования для получения шенгенских виз иногда отличаются в зависимости от стран.
Норвегия и Исландия заявили об увеличенном сроке рассмотрения документов до 45 и 40 дней соответственно. В случае с Норвегией также потребуется дополнительный документ, подтверждающий возможность доступа к своим средствам во время поездки.
Хорватия предупредила, что выдача «шенгена» может занять до 30 дней.
Австрия сообщила, что примет заявление на «шенген» в случае, если заявитель собирается отправиться в путешествие не ранее 15 календарных дней с момента подачи документов.
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил «ВМ», что в нынешних условиях подача документов на «шенген» совершенно не гарантирует туристам его получение. Таким образом, планирующие поездку в Европу россияне фактически находятся в состоянии неопределенности.
Кроме того, из-за ряда санкционных ограничений проблемы могут возникнуть и после получения визы. Среди самых ощутимых ограничений Барзыкин выделил:
трудности с перелетами (нет прямых рейсов);отсутствие правовой защиты (сокращение российских консульских служб);невозможность расплатиться картами отечественных банков за границей.
"В таких условиях генерировать туристический поток крайне сложно",
— предупредил вице-президент РСТ.
Антироссийские санкции ударили по европейской туротрасли. Какие страны больше всех потеряли из-за отсутствия российских туристов, «Вечерней Москве» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.