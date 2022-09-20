«Никаких гарантий нет»: как получить шенгенскую визу

С 12 сентября перестало действовать соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом (ЕС). Из-за этого визовый сбор для россиян увеличился более чем в два раза, а рассмотрение документов может затянуться на полтора месяца. Об основных изменениях в получении «шенгена» — в материале «Вечерней Москвы».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Визовый сбор и сроки

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Ключевые изменения, которые распространились на все визовые центры шенгенских стран, формулируются в трех пунктах:

теперь каждое заявление на визу проверяется более тщательно, в частности, ведется проверка на предмет «политических угроз стране»;визовый сбор увеличен: для взрослых — с 35 до 80 евро (4800 рублей), для детей — с 35 до 40 евро (2400 рублей);срок рассмотрения документов увеличен с 10 до 15 дней, в некоторых случаях — до 45 дней.

При этом данные изменения распространяются только на граждан России. Например, если в расположенный в Москве визовый центр страны ЕС обратится гражданин Белоруссии, для него будут действовать прежние условия.

Набор документов

Необходимые для получения документы остались прежними. Их можно разделить на четыре группы:

базовые: заявление-анкета, внутренний и заграничный паспорта с копиями, фотографии 4,5 х 3,5;подтверждающие цель поездки: бронь отеля, билеты туда и обратно, медицинская страховка;гарантирующие возвращение: справка с места работы, выписка из банка.

Особенности по странам

Прежде всего стоит отметить, что ряд стран уже фактически перестали выдавать визы российским туристам. Среди них Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды.

В то же время наиболее расположены к туристам из России Италия, Испания, Греция, Кипр, Франция и Венгрия. Визовые центры этих стран выдают «шенгены» российским туристам охотнее всего.

В Ассоциации туроператоров (АТОР) обратили внимание на то, что обновленные требования для получения шенгенских виз иногда отличаются в зависимости от стран.

Норвегия и Исландия заявили об увеличенном сроке рассмотрения документов до 45 и 40 дней соответственно. В случае с Норвегией также потребуется дополнительный документ, подтверждающий возможность доступа к своим средствам во время поездки.

Хорватия предупредила, что выдача «шенгена» может занять до 30 дней.

Австрия сообщила, что примет заявление на «шенген» в случае, если заявитель собирается отправиться в путешествие не ранее 15 календарных дней с момента подачи документов.

Мнение эксперта

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил «ВМ», что в нынешних условиях подача документов на «шенген» совершенно не гарантирует туристам его получение. Таким образом, планирующие поездку в Европу россияне фактически находятся в состоянии неопределенности.

Кроме того, из-за ряда санкционных ограничений проблемы могут возникнуть и после получения визы. Среди самых ощутимых ограничений Барзыкин выделил:

трудности с перелетами (нет прямых рейсов);отсутствие правовой защиты (сокращение российских консульских служб);невозможность расплатиться картами отечественных банков за границей.

"В таких условиях генерировать туристический поток крайне сложно",

— предупредил вице-президент РСТ.