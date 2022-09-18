В каких странах легче всего получить "шенген"

С 12 сентября отменено соглашение об упрощенном визовом режиме между РФ и Евросоюзом. Девять государств уже не принимают документы от россиян, а оформить шенгенскую визу через те страны, которые пока остаются лояльными, будет дольше и дороже. Рассказываем, что изменилось, где выдают "шенген" и сколько стоит сегодня поехать в Европу.

Фото: Сетевое издание m24.ru Сетевое издание m24.ru

Шенгенские визы россиянам уже перестали оформлять Дания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Словакий, Чехия и Эстония. Кроме того, с 19 сентября часть стран не будет пускать на свою территорию граждан РФ, у которых есть действующий "шенген", выданный другой страной Евросоюза.

Видео дня

Что изменилось

С 12 сентября размер пошлины вырос с 35 до 80 евро (для детей от 6 до 12 лет – до 40 евро). Кроме того, были увеличены сроки рассмотрения заявлений. По Сочинскому соглашению документы обрабатывали до 10 дней, в ряде случаев – до 30 дней, сегодня они увеличились до 15 и 45 дней соответственно. Что касается выдачи многократных долгосрочных виз (от шести месяцев и более), то здесь нет строгих правил, а есть только рекомендации. Каждая страна вправе устанавливать свои порядки и самостоятельно принимать решение о продолжительности разрешения на въезд.

Эксперты туристического рынка предполагают – количество виз, выданных под сроки поездки, возрастет, а пятилетних будет минимум. Этот прогноз связан с тем, что странам Евросоюза рекомендовано воздержаться от многократных, отдавая предпочтение LTV-визам (действительным только на территории страны, выдавшей визу).

Такая же ситуация с пакетом документов. Формально список остается прежним, однако каждая страна вправе потребовать от туриста дополнительные сведения, чтобы убедиться в его финансовой состоятельности и намерении вернуться на родину. В частности, сегодня консульства уже могут не принимать страховые полисы, выданные российскими компаниями.

Где оформить "шенген"

При этом ряд стран Евросоюза остаются лояльными к россиянам и продолжают выдачу шенгенских виз.

Венгрия

В Венгрию стоит поехать не только ради красивой архитектуры Будапешта, но и погреться в термальных источниках. Крупнейшие оздоровительные курорты находятся в Хевизе и Сечени. Визовый центр Венгрии принимает документы по предварительной записи. По отзывам туристов, отказывают редко, но очень строго следят за количеством дней, проведенных именно в Венгрии. В случае нарушений в следующий раз могут дать только однократную визу. До Будапешта можно долететь с пересадкой в Баку или Стамбуле за 53 тысячи рублей (туда и обратно) или с удобной и короткой пересадкой в Стамбуле или Анталье, но уже за 83 тысячи рублей.

Италия

Шопинг в Италии сложно сравнить с каким-то другим. В сентябре еще можно успеть на осеннюю распродажу. Итальянцы всегда были щедры на многократные "шенгены", и есть надежда, что этой традиции они не изменят и в новых условиях. Единственное, срок рассмотрения заявления часто стремится к верхней границе. Поэтому путешествие стоит планировать максимально заранее. Прием документов – тоже по предварительной записи на сайте визового центра. Билет в Рим с длинной (более суток) пересадкой в Ереване или Стамбуле обойдется от 40 тысяч рублей (туда и обратно), с быстрой пересадкой – за 80 тысяч рублей. Долететь до Милана будет стоить от 48 тысяч рублей (туда и обратно) с пересадкой в Стамбуле, Ереване или Афинах.

Испания

Испания всегда славилась своей неповторимой кухней. Великолепный хамон, твердые сыры и недорогое вино – вот почему путешественники едут в эту страну. Испания, по отзывам туристов, тоже всегда была щедра на многократные "шенгены", а также довольно лояльна к тем, кому уже отказывали в выдаче визы. Однако сложность может возникнуть с предварительной записью на подачу документов. На ближайшие даты сентября свободных слотов в визовом центре нет. Долететь до Барселоны можно за 42 тысячи рублей (туда и обратно) с недолгой пересадкой в Алжире и Касабланке. До Мадрида – через Абу-Даби – уже за 46 тысяч рублей.

Греция

Даже осенью в Греции можно еще отлично позагорать и поплавать в Средиземном, Ионическом или Эгейском морях. Благо, что курортов для пляжного отдыха достаточно. Греки также остаются лояльными к туристам из России, однако сложности, как и в случае с Испанией, могут возникнуть в процессе подачи документов. Свободных слотов мало, на сентябрь их пока нет. Долететь до Афин можно за 40 тысяч рублей (туда и обратно) с пересадкой в Стамбуле и Ереване. Если покупать тур, то можно неплохо сэкономить: неделя в четырехзвездочном отеле в Афинах обойдется от 134 тысяч рублей на двоих с перелетом.

Франция

Сюда туристы летят, чтобы увидеть Эйфелевую башню, посетить Лувр или съесть традиционный круассан с чашечкой кофе. Во Франции развлечения найдет даже бывалый путешественник. Французы, как и ближайшие соседи, тоже редко скупились на многократные "шенгены" и всегда довольно щедро выдавали пятилетние визы. Заявка отправляется онлайн, туда же загружаются копии всех необходимых документов, а только затем выбирается свободный слот на подачу. Как и в ситуации с другими европейскими странами, оформлением визы рекомендуется озаботиться заранее – лучше за несколько месяцев. Добраться до Парижа можно за 39 тысяч рублей (туда и обратно) с длинной (18–19 часов) пересадкой в Ереване. Можно и побыстрее через Стамбул, но уже за 150 тысяч рублей.

Кипр