В авиации есть необычный термин "козление", который подразумевает "скачущий самолет". "Рамблер" расскажет, что это такое.

Термином "козление" обозначают ситуации, когда во время посадки происходит отделение самолета от взлетно-посадочной полосы после касания шасси. Проще говоря, когда самолет прыгает по полосе

На это влияе неправильно выбранная скорость захода на посадку. Также ситуацию может усугубить попутный ветер, высокая температура воздуха за бортом и некоторые неполадки в шасси.

Самым опасным считается "прогрессирующее козление", когда возникает рост амплитуды подскоков, но при этом резко снижается горизонтальная скорость. В таких ситуациях самолет может разрушиться из-за перегрузок. Из такой ситуации крайне сложно выйти без последствий, но случается такое крайне редко.