Финским маршрутом россиян пользуются даже президенты

В условиях закрытого европейского неба для рейсов из России наши туристы все активнее добираются по земле до приграничного финского аэропорта Лаппеенранты. И уже после этого направляются в Европу и другие страны. Этот альтернативный маршрут настолько популярен, что им стали пользоваться даже президенты стран. Об этом рассказал генеральный директор аэропорта Юкка Химанен. Правда, назвать конкретную фамилию первого лица он отказался.

Фото: TourDom TourDom

Россияне активно приезжают в Лаппеенранту не только рейсовыми автобусами, но и на личном авто. Машины туристы оставляют как на платном паркинге, так и бесплатных стоянках. К слову, в паркоматах принимают только карты, поэтому туристы, опасающиеся бесплатных площадок для хранения авто, часто идут на успешный сговор с местным населением. «Я просила финна оплатить парковку его картой взамен на евро. Посмеялись, оплатили. Машина стояла 12 дней – 42 евро», – говорит Лиза.

Помимо регулярных рейсов, которых здесь, к слову, не так уж и много, Лаппеенранта является одним из самых загруженных финских аэропортов, принимающих частные самолеты. Примерно десятая часть этих перевозок в финском аэропорту приходится на рейсы, так или иначе связанные с Россией. За каждый деловой полет получает несколько тысяч евро. При этом из-за санкций часть таких перелетов была отменена. Полеты не разрешают, если при проверке сведений о владельце, арендаторе или плательщике выясняются связи с Россией. С точки зрения гражданства пассажира ограничений нет. Это касается и регулярных, и чартерных рейсов, а также частных самолетов.

Лучше всего о популярности финских аэропортов в нынешних условиях может сказать количество машин с российскими номерами на их парковках. Так, в конце августа в Хельсинки-Вантаа одновременно насчитали 1400 российских авто.