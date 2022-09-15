Что нельзя есть в самолете: рассказывают стюардессы

Стюардессы знают о перелетах гораздо больше, чем самые опытные пассажиры. Именно бортпроводники могут рассказать про внутреннюю “кухню” перелетов и поделиться своими наблюдениями. Так, они часто дают интервью, в которых рассказывают об особенностях авиакомпаний и поведения на борту. О том, что, по мнению стюардесс, нельзя есть на борту, — в материале “Рамблера”.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Вода

Видео дня

Так, стюардессы советуют не пить воду из-под крана и не чистить ей зубы, так как это — техническая вода, которую используют для уборки. То, что течет из-под крана — то же самое, что используется для смыва туалета. Некоторые пассажиры думают, что предупреждение создано для того, чтобы они покупали напитки. На самом деле, это не так. Лучше не рисковать и купить бутилированную воду.

Также не рекомендуется пить чай или кофе, так как вода, как правило, набирается из-под крана и немного подогревается. Лучше отказаться от горячих напитков на борту.

"Авиакомпании чистят трубы для воды всего лишь раз в год. Представьте, что происходит там внутри", — рассказала стюардесса Джамила Хардвик.

Мясо

Так как наши вкусовые ощущения меняются на протяжении всего перелета, в самолетную еду добавляют достаточно много соли. Так вкус еды становится ярче, но большое количество соли вредно для организма. Больше всего соли добавляют в мясо, то есть котлеты, колбасу и гуляш. Поэтому если у вас есть возможность выбрать, лучше употреблять рыбу или сэндвичи.

“Ее больше, чем в большинстве готовых блюд, которые мы покупаем в супермаркетах”, — сказала экс-бортпроводница Селина Беддинг о количестве соли в еде.

Фрукты

Все продукты на борт авиакомпании заготавливают заранее, так как они должны пройти досмотр и транспортировку. Фрукты и овощи нарезают заранее в том числе. чтобы первые не потемнели, их заливают большим количеством консервантов. Так, используется не только лимонный сок, но и менее органические добавки.

Яичница и омлет