Как попасть в бизнес-зал в аэропорту

Пассажиры, ожидающие свой рейс в залах бизнес-класса, как правило, имеют доступ к бесплатному интернету, еде и напиткам, душевым и иногда спальным местам. Как попасть туда, рассказываем в материале "Рамблера".

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Купить билет в бизнес-класс

Это самый очевидный, однако далеко не самый бюджетный способ. Если вы покупаете авиабилет в бизнес-классе, вас бесплатно пускают в комфортабельный зал.

Оформить специальную банковскую карту

У большинства банков есть премиальные карты, которые предполагают посещение бизнес-залов. Вы платите за годовое обслуживание или не платите, если выполняете определенные условия (обычно они касаются наличия конкретной суммы на счету), и пользуетесь всеми привилегиями бесплатно. Если вы часто летаете, возможно, траты на еду в аэропорту будут больше, чем обслуживание премиальной карты. Многие работодатели выдают сотрудникам зарплатные карты, которые также позволяют пройти в бизнес-залы. При этом неважно, летите вы в бизнес-классе или экономе.

Накопить мили

Участвуйте в программах лояльности авиакомпаний. Накопленные за перелеты мили часто дают приятные бонусы пассажирам, в том числе возможность получить карточку, пропускающую в бизнес-зону.

Купить разовый пропуск