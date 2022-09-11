Что делать, если ужалила медуза

Я очень настороженно отношусь к медузам, потому что некоторые даже не подозревают, какой риск может быть с ними связан. У некоторых медуз есть яд нервнопаралитического действия. Ожог - самое малое, с чем может столкнуться человек при контакте с медузой. Может возникать гипертония, может наступить внезапная смерть. Яд медузы также может вызывать паралич.



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"