Что делать, если ужалила медуза

Встретиться с медузой на море - не самое приятное ощущение. В конце пляжного сезона их особенно много. При этом некоторые из медуз могут быть опасны для здоровья. Врач общей практики Денис Прокофьев рассказал "Рамблеру", почему и что делать, если вас ужалила одна из них.
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По словам медика, ожог - это не самое опасное, чем может закончиться встреча с медузой.
Я очень настороженно отношусь к медузам, потому что некоторые даже не подозревают, какой риск может быть с ними связан. У некоторых медуз есть яд нервнопаралитического действия. Ожог - самое малое, с чем может столкнуться человек при контакте с медузой. Может возникать гипертония, может наступить внезапная смерть. Яд медузы также может вызывать паралич.
Если после контакта с медузой, у человека просто возникли покраснения, необходимо использовать антигистаминные препараты, местно использовать бальзамы и глюкокортикостероиды (ГКС) – вещества, которые уменьшают боль и отеки. ГКС назначают внутрь или в виде инъекций.
Если же это ожог, который болит, и начинается головная боль, повышается артериальное давление, немеют руки и ноги, необходимо срочно вызвать бригаду скорой помощи и проводить мероприятия, направленные на устранение токсина, иначе исход может быть летальным.