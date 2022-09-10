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56 минут назад

Куда податься российскому туристу за шенгеном?

TourDom

На уходящей неделе журналисты TourDom.ru активно следили за тем, как сейчас оформляют шенгенские визы консульства разных стран ЕС. Давайте еще раз вспомним и решим, куда податься во всех смыслах этого слова.

Куда податься российскому туристу за шенгеном
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Как сейчас выдают визы в Испанию и Францию

Желающие получить визы в Испанию и Францию должны иметь в виду, что есть проблема с записью на подачу документов. А также не забывать про увеличившиеся сроки из-за сокращения сотрудников в консульствах. 14 дней – это норма. Поговаривют, что есть тенденция к увеличению отказов, но насколько она реальна, сказать сложно.

Туристы из России боятся быстрого ответа финского консульства

Финляндия уже 10 дней принимает документы по новым правилам – только по понедельникам и только в четырех визовых центрах. Ожидаемо это создает проблемы с записью для индивидуальных туристов. Все слоты на этот месяц заняли уже к 2 сентября. Теперь туристы ждут октябрьской записи. Когда она появится – точного понимания нет. Работают не торопясь. Шесть дней на передачу документов из визового центра в консульство – норма, 19 дней на получение визы – тоже.

Греция не поддалась настроениям ЕС по отношению к туристам из России

Греция продолжает выдавать и одноразовые шенгены, и мультивизы россиянам. Коллективные решения ЕС и более жесткие решения отдельных стран греческому консульству не пример. Резину не тянут – организованным туристам удается получить шенген и за 3, и за 5 дней. Индивидуальным путешественникам приходится искать свободную запись, но в целом серьезных проблем с записью нет.

Кадровая перестановка в консульстве Италии не изменила принципов работы

В консульстве Италии в Москве уже 3 недели работает новый генеральный консул – Джованни Фавилли. В процедуре выдачи россиянам виз ничего не изменилось. Несмотря на обострение отношений с ЕС, Италия продолжает обрабатывать запросы от туристов.

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