Куда податься российскому туристу за шенгеном?

На уходящей неделе журналисты TourDom.ru активно следили за тем, как сейчас оформляют шенгенские визы консульства разных стран ЕС. Давайте еще раз вспомним и решим, куда податься во всех смыслах этого слова.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Желающие получить визы в Испанию и Францию должны иметь в виду, что есть проблема с записью на подачу документов. А также не забывать про увеличившиеся сроки из-за сокращения сотрудников в консульствах. 14 дней – это норма. Поговаривют, что есть тенденция к увеличению отказов, но насколько она реальна, сказать сложно.

Финляндия уже 10 дней принимает документы по новым правилам – только по понедельникам и только в четырех визовых центрах. Ожидаемо это создает проблемы с записью для индивидуальных туристов. Все слоты на этот месяц заняли уже к 2 сентября. Теперь туристы ждут октябрьской записи. Когда она появится – точного понимания нет. Работают не торопясь. Шесть дней на передачу документов из визового центра в консульство – норма, 19 дней на получение визы – тоже.

Греция продолжает выдавать и одноразовые шенгены, и мультивизы россиянам. Коллективные решения ЕС и более жесткие решения отдельных стран греческому консульству не пример. Резину не тянут – организованным туристам удается получить шенген и за 3, и за 5 дней. Индивидуальным путешественникам приходится искать свободную запись, но в целом серьезных проблем с записью нет.