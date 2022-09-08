Чем отличается гостиница от отеля

Как правило, люди считают, что отель и гостиница подразумевают одно и то же, просто названия носят разные. Но представители туристического бизнеса отмечают, что разница между этими понятиями все же есть. О том, как отличить гостиницу от отеля, и где на самом деле лучше бронировать номер, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Отель "Гранд Будапешт"» Кадр из фильма «Отель "Гранд Будапешт"»

Сервис

Разница между отелем и гостиницей заметна, прежде всего, в сервисе. В отелях, как правило, много номеров различных категорий, рассчитаны они на гостей из разных стран. Кроме того, здесь хорошо развита инфраструктура: на территории есть рестораны, салоны красоты, бассейны, иногда даже магазины. В гостиницах же намного меньше дополнительных услуг для клиентов и номерной фонд не отличается большим размахом.

Звездность

В зависимости от определенных критериев, отели имеют категорию от 3 до 5 звезд. От «звездности» отеля зависит стоимость проживания. Гостиницы по уровню предоставляемых услуг не превышают 3 звезд.

Услуги

В отелях, как правило, останавливаются в том числе и гости бизнес-класса, которые находятся в командировках или не перестают работать даже на отдыхе. В их распоряжение предоставляют услуги, которые могут помочь в рабочих моментах. Как правило, в отелях есть и конференц-залы. В гостинице же постояльцы могут рассчитывать на несколько иной сервис: услуги, необходимые для недолгого проживания.

Что лучше выбрать