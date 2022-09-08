Чем отличается гостиница от отеля

Как правило, люди считают, что отель и гостиница подразумевают одно и то же, просто названия носят разные. Но представители туристического бизнеса отмечают, что разница между этими понятиями все же есть. О том, как отличить гостиницу от отеля, и где на самом деле лучше бронировать номер, читайте в материале «Рамблера».
Разница между отелем и гостиницей заметна, прежде всего, в сервисе. В отелях, как правило, много номеров различных категорий, рассчитаны они на гостей из разных стран. Кроме того, здесь хорошо развита инфраструктура: на территории есть рестораны, салоны красоты, бассейны, иногда даже магазины. В гостиницах же намного меньше дополнительных услуг для клиентов и номерной фонд не отличается большим размахом.
В зависимости от определенных критериев, отели имеют категорию от 3 до 5 звезд. От «звездности» отеля зависит стоимость проживания. Гостиницы по уровню предоставляемых услуг не превышают 3 звезд.
В отелях, как правило, останавливаются в том числе и гости бизнес-класса, которые находятся в командировках или не перестают работать даже на отдыхе. В их распоряжение предоставляют услуги, которые могут помочь в рабочих моментах. Как правило, в отелях есть и конференц-залы. В гостинице же постояльцы могут рассчитывать на несколько иной сервис: услуги, необходимые для недолгого проживания.
Это, как говорится, дело вкуса. Но есть несколько моментов, которые стоит учесть. Если вам предстоит деловая поездка и планируются встречи, лучше забронировать номер в отеле, где смогут предоставить большее количество услуг и предложить арендовать конференц-зал. В том случае, если вам необходимо просто место, чтобы переночевать или вы не планируете задержаться в городе дольше, чем на 1-2 дня, можно остановиться в гостинице. Все необходимое в вашем номере будет, а стоимость номера окажется существенно ниже.